فنزويلا: قتلى في مطاردة لشرطي معارض للنظام

سقط عدة قتلى، بينهم اثنان من أفراد الشرطة، في مطاردة على نطاق واسع أطلقتها السلطات للقبض على شرطي سابق هاجم مباني رسمية على متن مروحية في حزيران/يونيو الماضي وهو يطالب باستقالة الرئيس نيكولاس مادورو.

وصرح مادورو أمام الجمعية التأسيسية أن "عناصر عدة من مجموعة إرهابية قُتلوا" خلال مواجهة مسلحة، وتم توقيف خمسة أشخاص، بينما قُتل شرطيان، وأصيب ستة آخرون بجروح هم "بين الحياة والموت".

وتابع مادورو أن المجموعة كانت تعتزم "تفجير سيارة مفخخة أمام سفارة دولة عزيزة على كراكاس"، دون أن يحددها.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق في بيان أن "عناصر من هذه الخلية الإرهابية أبدوا مقاومة عنيفة"، ملمحة إلى انتهاء العملية دون أن توضح ما إذا أسفرت عن مقتل أوسكار بيريز.

وكان بيريز (36 عاما) الشرطي السابق والذي انتقل إلى العمل في التمثيل لجأ منذ الفجر مع مسلحين في شمال غرب كراكاس واتهم السلطات في سلسلة من تسجيلات الفيديو التي نشرها على تطبيق "انستغرام" السلطات بالسعي إلى قتله رغم استعداده مع مجموعته إلى تسليم أنفسهم.

وشاهد صحافيون من وكالة فرانس برس خلال توجههم إلى مكان الهجوم، الإثنين، دبابة تابعة للجيش وفرق كوماندو من القوات الخاصة وسيارات إسعاف.

وفرقت قوات الأمن المنتشرة في المكان نحو ثلاثين شخصا تظاهروا تضامنا مع بيريز مستخدمة قنابل مسيلة للدموع.

وكان بيريز اشتهر عندما قام في 27 حزيران/يونيو الماضي بالتحليق فوق كراكاس على متن مروحية سرقها من الشرطة الجنائية ثم أطلق النار على وزارة الداخلية دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.

وكان قد عاد بيريز محط الأنظار في كانون الأول/ديسمبر عندما تبنى على تويتر هجوما على وحدة عسكرية تم خلاله سرقة عدة أسلحة أوتوماتيكية.