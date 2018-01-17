ألمانيا: إصابة 47 شخصا في حادث حافلة

أعلنت الشرطة الألمانية، عن إصابة 47 شخصاً، بينهم 10 حالتهم خطيرة، إثر اصطدام حافلة مدرسية بمنزل في جنوب غرب ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الشرطة في بلدة إبرباخ في ولاية بادن فورتمبيرج، حيث وقع الحادث صباح اليوم، إن 5 أشخاص إصابتهم خطيرة جداً، مضيفاً أن هناك أطفال بين المصابين. ومن جهة أخرى قالت المتحدثة باسم الشرطة في مدينة مانهايم إن الحافلة انحرفت عن مسارها واصطدمت بعدة سيارات قبل أن تصطدم بحائط منزل.

إلى ذلك، ذكرت الشرطة أن هناك 3 مروحيات إنقاذ انتقلت إلى موقع الحادث، وأوضحت أن سائق الحافلة أصيب بإصابات طفيفة.

تجدر الإشارة إلى أن الحافلة تقوم بتوصيل الأطفال من القرى المجاورة لمدرسة في إبرباخ كل صباح.