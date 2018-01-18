700 ألف لاجئ غادروا جنوب السودان العام الماضي

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن 700 ألف لاجئ مدني هربوا من الحرب والجوع في جنوب السودان، تاركين منازلهم وبلدهم خلال عام 2017.

ومنذ عام 2013، يشهد جنوب السودان حربا أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بعدا قبليا، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية سلام وقعها الطرفان عام 2015.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في جوبا، في بيان أن "أكثر من 70 % من هؤلاء المدنيين فروا من البلاد في النصف الأول من 2017، إثر تجدد أعمال القتال في أعالي النيل (شمال شرق)، وجونقلي ومنطقة الاستوائية الكبرى (جنوب)".

وأوضح المكتب الأممي أن معظم هؤلاء المدنيين غادروا إلى إثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، والكونغو "خوفا من القتل والاستهداف على أساس إثني".

ووفق تقديرات المنظمة، شردت الحرب إجمالا أكثر من 4 ملايين مدني، بينهم 1.9 مليون في معسكرات داخل البلاد، وما يزيد على مليونين آخرين في معسكرات لجوء بدول الجوار.

ويسود في جنوب السودان حاليا وقف هش لإطلاق النار يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس آبابا في شباط/ فبراير المقبل، مفاوضات لإحياء اتفاقية سلام 2015، على أمل إنهاء الحرب في الدولة التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011.