إيران وسورية وليبيا في محادثات تيلرسون في جولته الأوروبية

يتوجه وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الأسبوع المقبل إلى أوروبا في جولة تشمل بريطانيا، في وقت كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد ألغى زيارة له الى لندن كانت ستخصص لتدشين سفارة أميركية جديدة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنه خلال هذه الجولة الجديدة، التي تبدأ الأحد وتستمر أسبوعا، سيزور تيلرسون لندن وباريس ودافوس ووارسو.

وفي أول محطتين له سيتطرق تيلرسون في مطلع الأسبوع المقبل مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، ولاحقا الثلاثاء مع مسؤولين فرنسيين، إلى ملفات إيران وسورية وليبيا وكوريا الشمالية وأوكرانيا.

ولم تؤكد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، الخميس، ما إذا كان تيلرسون سيتوجه إلى المبنى الجديد للسفارة الأميركية في بريطانيا، لكنها أكدت أنه لن يكون هناك في هذه المرحلة "حفل" تدشين لمبنى السفارة الجديد.

وقالت "لقد افتتحنا سفارتنا الجديدة مطلع الأسبوع"، أي الثلاثاء، لكن "موظفينا لا يزالون في مرحلة الانتقال من المبنى القديم إلى الجديد".

ويشارك تيلرسون مع ترامب، من الأربعاء إلى الجمعة، بالمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، على أن يتوجه وزير الخارجية الأميركي في 26 كانون الثاني/يناير إلى وارسو لعقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين البولنديين.