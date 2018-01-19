البنتاغون يتجهز لإغلاق الحكومة الأميركية

أصدرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، توجيهات لقياداتها العسكرية والمدنية حول كيفية المضي قدما في العمل، في حال إغلاق مؤسسات الحكومة الفيدرالية منتصف ليلة اليوم الجمعة، بتوقيت واشنطن.

ومع منتصف الليلة، تتوقف المؤسسات الفدرالية الأميركية عن العمل، في حال فشل مجلس الشيوخ بإقرار موازنة 2018، أو على الأقل تمرير قانون الإنفاق الذي وافق عليه مجلس النواب، الخميس، ويسمح بتمويل الحكومة حتى 16 شباط/ فبراير المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته، اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني، أن التوجيهات جاءت في مذكرة لباتريك إم. شاناهان، نائب وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، حيث تم التأكيد على عدم رغبة الإدارة الأميركية في أي إغلاق لمؤسساتها.

وتتضمن المذكرة توجيهات للموظفين الأساسيين في وزارة الدفاع، من أجل مواصلة عمليات الوزارة خلال فترة "الإغلاق الحكومي" المحتمل.

وقال شاناهان في مذكرته إن "البنتاغون سيواصل الحرب في أفغانستان، علاوة على العمليات ضد تنظيمي القاعدة وداعش في العراق وسورية"، وفق المصدر نفسه. وأضاف "يتعين على الوزارة مواصلة العديد من عملياتها الأساسية لضمان سلامة الإنسان وحماية الممتلكات".

وفي السياق نفسه، لفت شاناهان إلى "عدم حصول الموظفين العسكرين (الذي سيعملون خلال فترة الإغلاق الحكومي المحتمل) على رواتبهم، حتى يخصص الكونغرس أموالا كافية لتعويضهم عن تلك الفترة من الخدمة".

غير أن الموظفين المدنيين في الوزارة، والذين لا توجد ضرورة لتكليفهم بمهام استثنائية، فسيتم منحهم إجازات في إطار ما يعرف بوضع "لا عمل... لا أجر".

وفي وقت سابق من الجمعة، اجتمع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بـ "شاك شومير"، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ (الديمقراطيين)، بالبيت الأبيض، قبل ساعات من انقضاء الموعد النهائي للإغلاق الحكومي.