رياح بحر الشمال تضرب أوروبا وتوقع ضحايا

ضربت رياح غربية شديدة آتية من بحر الشمال الأراضي الهولندية، وصلت سرعتها لمستويات كبيرة بلغت 140 كلم في الساعة، حسب المعهد الهولندي للأرصاد الجوية.

وأشار المعهد إلى أن "سرعة الرياح الكبيرة تشكل خطرا على الناس وعلى حركة المرور"، محذرا من مخاطر تساقط الأشجار، ومنبها المواطنين من مخاطر ممارسة رياضة ركوب الأمواج.

وأعلن المعهد أنه وضع جزءا كبيرا من البلاد في حالة الإنذار الأقصى، أو "الدرجة الحمراء".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يسقطون أرضا، ومباني تتطاير أسقفها بفعل الرياح الشديدة.

ولقي شخص (62 عاما) مصرعه في بلدة أولست وسط هولندا بسبب تساقط أشجار، عندما خرج من شاحنته لإزالة مخلفات تسد الطريق. كما لقي هولندي آخر (62 عاما) مصرعه في مدينة إينسخيديه بشرق هولندا عندما سقطت شجرة على سيارته، بحسب وكالة الأنباء الهولندية.

وألغى مطار شيبول في أمستردام كل الرحلات الجوية صباح الخميس بسبب الرياح العاتية.

وقالت إدارة المطار الذي يعد واحدا من أكثر مطارات أوروبا نشاطا، في تغريدة على تويتر إن "كل حركة النقل الجوي علقت حتى إشعار آخر".

وأكد المطار بعد ذلك أن حركة النقل الجوي "ستستأنف تدريجيا قرابة الساعة 12:00 (11:00 ت غ).

بدورها، قررت شركة السكة الحديد الوطنية الهولندية "إيقاف كافة رحلات القطارات إلى حتى إشعار آخر بسبب العاصفة".

وأوقفت السلطات حركة مراكب الصيد التي عادت أدراجها إلى الموانئ. كما أوقفت حركة العبارات لجزيرة تيسل في شمال البلاد.

وسدت الأشجار المتساقطة العديد من الشوارع والطرق، فيما حذرت هيئة المرور الوطنية من حدوث مشاكل كبرى على الطرق السريعة بسبب انقلاب شاحنات نقل.

وأحصت الهيئة، صباح الخميس، انقلاب 25 شاحنة بفعل الرياح الشديدة، ما أدى لحدوث ازدحام مروري ضخم في ست طرق رئيسية في أنحاء البلاد.

وأصبح ميناء روتردام في جنوب البلاد، الذي يعد أكثر موانئ الشحن في أوروبا ازدحاما، "غير ممكن الوصول إليه من الشمال بسبب مشاكل" على ثلاثة طرق رئيسية مؤيدة للمدينة الساحلية، بحسب هيئة المرور الوطنية.

وتأثرت دول أوروبية أخرى بالرياح، إذ ألغت ألمانيا كافة رحلات القطارات للمسافات الطويلة ليوم على الأقل، كما ألغيت العديد من الرحلات الداخلية فيما كانت الرياح القوية الشبيهة بإعصار تجتاح البلاد.

ولقي شخص (59 عاما) مصرعه إثر سقوط شجرة عليه في مقاطعة شمال الراين وستفاليا، بحسب ما أعلنت الشرطة فيما وصلت سرعة الرياح إلى 203 كلم في الساعة في بروكن، أعلى قمة في شمال ألمانيا.

ولقي سائق حافلة (67 عاما) مصرعه في حادث مرور في المقاطعة الواقعة في الغرب، نجم عن العاصفة العنيفة، فيما قضى إطفائي سحقا تحت شجرة في باد سالزونغن بوسط ألمانيا.

وأجبرت الرياح القوية المسؤولين على إلغاء تصفيات البطولة العالمية للتزلج في أوبرستدورف في الألب البافارية.

وفي بلجيكا لقيت امرأة مصرعها عندما اصطدمت السيارة التي تقودها بشجرة أثناء عبورها غابة على بعد 35 كلم جنوب بروكسل.