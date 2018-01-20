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الهند: مقتل 17 عاملًا بحريق مصنع بلاستيك

تاريخ النشر: 20/01/2018 - 23:19

الهند: مقتل 17 عاملًا بحريق مصنع بلاستيك
(تويتر)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

لقي 17 عاملا على الأقل مصرعهم، اليوم السبت، في حريق بمصنع للبلاستيك في المنطقة الصناعية شمال العاصمة الهندية نيودلهي، بحسب ما ذكرته أجهزة الإنقاذ بالعاصمة.

وشب الحريق في قبو المصنع الواقع في مبنى من ثلاثة طوابق في المنطقة الصناعية في بوانا بضواحي نيودلهي، وبحسب السلطات فإن المبنى قد يكون استخدم أيضا لتخزين ألعاب نارية.

وسرعان ما امتدت ألسنة اللهب إلى الطوابق العلوية لتحاصر نحو 20 عاملا كانوا يمارسون عملهم، بحسب ما ذكر برافين كومار أحد مسؤولي أقسام الطوارئ في نيودلهي.

وأضاف أنه "تم إخراج 17 جثة" من المبنى، موضحا أنه تم نقل شخصين مصابين إلى المستشفى. ولم يعرف حتى الآن مصير سائر العمال فيما تتواصل عمليات الإنقاذ.

ونقلت صحيفة "إنديان إكسبريس" عن ممثلي دائرة الإطفاء قولهم إن الحريق انتقل من المصنع إلى مبنى آخر مجاور. ويجري العمل على تحديد أسباب الحادث.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الهند
#حريق
#مصنع

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