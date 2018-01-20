قتلى ورهائن في هجوم على فندق في كابل

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مساء اليوم السبت، عن مقتل عدد من الأشخاص واحتجاز البعض كرهائن بعد هجوم على فندق انتر كونتيننتال بالعاصمة كابول.

وأفادت وسائل الإعلام الأفغانية بأن "الداخلية الأفغانية تؤكد قيام مسلحين بقتل عدد من المدنيين واحتجاز رهائن بفندق انتركونتيننتال بالعاصمة كابول".

كما نقلت عن متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانش، قوله إن "قوات الشرطة أغلقت المنطقة المحيطة بالفندق".

وقال المتحدث باسم الوزارة إن مجموعة من 3 أو 4 مسلحين هاجمت فندق انتركونتيننتال وتبادلت إطلاق النار مع قوات الأمن.

وقال دانيش إن تفاصيل الهجوم لم تتضح ولم ترد أي معلومات بشأن الضحايا لكن هناك انتحاريين ضمن المهاجمين، حسب رويترز.