جلسة نادرة للكونغرس الأميركي لإنهاء "الإغلاق الحكومي"

وافق أعضاء الكونغرس الأميركي، على عقد جلسة نادرة، الأحد، للتفاوض حول إنهاء "الإغلاق الجزئي" للمؤسسات الحكومية الفيدرالية بحلول بداية الأسبوع، حسب شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية.

وتأتي جولة المفاوضات الجديدة مع دخول "الإغلاق الحكومي" في الولايات المتحدة يومه الثاني، إثر فشل الكونغرس في إقرار موازنة الإنفاق لعام 2018.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب الأميركي، بول ريان، في لقاء مع الشبكة الأميركية، إنّ "مجلس النواب وافق على قبول صفقة قصيرة الأمد من شأنها توفير التمويل اللازم للحكومة حتى 8 شباط/ فبراير المقبل".

وأضاف أنّ "مجلس النواب وافق على قبول الصفقة، حال تمكن مجلس الشيوخ من تمريرها (في جلسة فجر الإثنين)".

في الإطار ذاته، أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، على أن التصويت على مشروع قانون الموازنة حتى 8 شباط/ فبراير "سيتم في الساعة 1:00 فجر الإثنين بتوقيت واشنطن (08:00 توقيت القدس المحتلة)".

وبحسب تقارير إعلامية، من غير المرجح أن يؤيد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة، دون أن يقدم الجمهوريون تنازلات بشأن سياسات الهجرة، وعلى رأسها برنامج "داكا" لحماية المهاجرين غير الشرعيين، الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في سن الطفولة.

ومع منتصف ليل أمس الأول، توقفت المؤسسات الفيدرالية الأميركية عن العمل، بسبب فشل مجلس الشيوخ بإقرار موازنة 2018، أو على الأقل تمرير قانون الإنفاق الذي وافق عليه مجلس النواب، الخميس، ويسمح بتمويل الحكومة حتى 16 شباط/ فبراير المقبل.‎

وبحسب تقارير إعلامية، يواصل الموظفون الأساسيون في مؤسسات الحكومة الذين يتعاملون مع الأمور المتعلقة بالسلامة العامة والأمن العام، العمل في ظل توقف أنشطة الحكومة.