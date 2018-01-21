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شكوك حول مشاركة ترامب في دافوس

تاريخ النشر: 21/01/2018 - 07:16

شكوك حول مشاركة ترامب في دافوس
مايك مولفاني مدير الميزانية في البيت الأبيض (رويترز)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أعلن البيت الأبيض أنه قد يعاد النظر في مشاركة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منتدى دافوس الاقتصادي، جراء الإغلاق الجزئي للإدارات الفدرالية الأميركية.

وقال مدير ميزانية البيت الأبيض، مايك مولفاني، في مؤتمر صحافي إنه "في ما يخص دافوس (...) نحن ندرس الأوضاع يوما بيوم"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

إلا أن مستشار الرئيس الأميركي، أكد في المقابل أن ترامب لن يتوجه نهاية هذا الأسبوع إلى فلوريدا كما كان مقررا.

ويفتتح منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2018 أعماله، بعد غد الثلاثاء، ويستمر حتى يوم الجمعة، في منتجع الرياضات الشتوية الراقي في جبال الألب في شرق سويسرا.

وكان بيل كلينتون آخر رئيس أميركي حضر جلسات المنتدى العام 2000.

وقد تجنب بعض الرؤساء الأميركيين حضور المنتدى السنوي الراقي خشية أن يبدوا غير ملمين بشكل كاف بموضوعات الاقتصاد المطروحة خلال الحدث الذي يشارك فيه حكام وزعماء الكثير من الدول.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ترامب
#دافوس
#منتدى دافوس الاقتصادي
#الإغلاق الجزئي للإدارات الفدرالية الأميركية

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