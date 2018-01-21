  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

كابول: ارتفاع ضحايا فندق "إنتركونتيننتال" إلى 43 قتيلا

تاريخ النشر: 21/01/2018 - 18:49

كابول: ارتفاع ضحايا فندق "إنتركونتيننتال" إلى 43 قتيلا
فندق إنتركونتيننتال في الخلفية، كابول، اليوم (أ ف ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمود مجادلة

ارتفع عدد قتلى اقتحام فندق "إنتركونتيننتال" في العاصمة الأفغانية كابول، مساء أمس السبت، إلى 43 قتيلا، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، عن مصدر مطلع، أن "عدد القتلى بلغ 43، بينهم ما لا يقل عن 11 أجنبيا من فريق عمل شركة الطيران الأفغانية ‘كام آير‘".

كانت مصادر محلية للقناة قالت إن ما لا يقل عن 18 شخصا قتلوا في الهجوم، الذي استمر 12 ساعة في منطقة "باغ بالا"، وتبنته حركة "طالبان" اليوم.

فيما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانيش، في وقت سابق، بمقتل خمسة أشخاص فقط، وإصابة ستة آخرين، بينهم ثلاثة من رجال أمن.

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش، صباح الأحد أن الهجوم "انتهى" بعد أكثر من 12 ساعة على بدئه.

وصرح دانيش أن "الهجوم انتهى وكل المهاجمين قتلوا"، موضحا أنه "تم إنقاذ 126 شخصا بينهم 41 أجنبيا". وتابع أن الحصيلة الموقتة للهجوم هي "خمسة قتلى هم أربعة أفغان وأجنبي" لم تعرف جنسيته بعد.

وتم إخلاء ثمانية جرحى ليل السبت وفق الاستخبارات الأفغانية. والفندق الواقع على إحدى التلال غرب كابول كان غارقا في الظلام وتتصاعد النيران من سطحه.

وهاجم مسلحون، فندق إنتركونتيننتال، في العاصمة الأفغانية كابول، يوم السبت، واحتجزوا رهائن وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن، في الوقت الذي اشتعل فيه حريق في المبنى وفر نزلاء وموظفون منه.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#طالبان
#فندق "إنتركونتيننتال"
#كابول

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مجلس الأمن يبحث الإثنين الهجوم التركي على عفرين
مجلس الأمن يبحث الإثنين الهجوم التركي على عفرين

2018-01-21

جلسة نادرة للكونغرس الأميركي لإنهاء "الإغلاق الحكومي"
جلسة نادرة للكونغرس الأميركي لإنهاء "الإغلاق الحكومي"

2018-01-21

عام 2017: أكثر من 25 ألف جريمة وقعت في المكسيك
عام 2017: أكثر من 25 ألف جريمة وقعت في المكسيك

2018-01-21

الأكثر قراءة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف في الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف في الحرارة

2018-01-21
بنس يقول إنه وملك الأردن

بنس يقول إنه وملك الأردن "اتفقا على أنهما مختلفان"

2018-01-21
الرملة: مصرع امرأة دهسا تحت عجلات القطار

الرملة: مصرع امرأة دهسا تحت عجلات القطار

2018-01-21
يركا: إطلاق نار في مطاردة بوليسية أعقبت دهس شرطيين

يركا: إطلاق نار في مطاردة بوليسية أعقبت دهس شرطيين

2018-01-21
إضراب لسائقي الحافلات في

إضراب لسائقي الحافلات في "إيغد" احتجاجا على العنف

2018-01-21