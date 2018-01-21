كابول: ارتفاع ضحايا فندق "إنتركونتيننتال" إلى 43 قتيلا

ارتفع عدد قتلى اقتحام فندق "إنتركونتيننتال" في العاصمة الأفغانية كابول، مساء أمس السبت، إلى 43 قتيلا، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، عن مصدر مطلع، أن "عدد القتلى بلغ 43، بينهم ما لا يقل عن 11 أجنبيا من فريق عمل شركة الطيران الأفغانية ‘كام آير‘".

كانت مصادر محلية للقناة قالت إن ما لا يقل عن 18 شخصا قتلوا في الهجوم، الذي استمر 12 ساعة في منطقة "باغ بالا"، وتبنته حركة "طالبان" اليوم.

فيما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانيش، في وقت سابق، بمقتل خمسة أشخاص فقط، وإصابة ستة آخرين، بينهم ثلاثة من رجال أمن.

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش، صباح الأحد أن الهجوم "انتهى" بعد أكثر من 12 ساعة على بدئه.

وصرح دانيش أن "الهجوم انتهى وكل المهاجمين قتلوا"، موضحا أنه "تم إنقاذ 126 شخصا بينهم 41 أجنبيا". وتابع أن الحصيلة الموقتة للهجوم هي "خمسة قتلى هم أربعة أفغان وأجنبي" لم تعرف جنسيته بعد.

وتم إخلاء ثمانية جرحى ليل السبت وفق الاستخبارات الأفغانية. والفندق الواقع على إحدى التلال غرب كابول كان غارقا في الظلام وتتصاعد النيران من سطحه.

وهاجم مسلحون، فندق إنتركونتيننتال، في العاصمة الأفغانية كابول، يوم السبت، واحتجزوا رهائن وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن، في الوقت الذي اشتعل فيه حريق في المبنى وفر نزلاء وموظفون منه.