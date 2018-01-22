  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

قتلى بانفجار بسوق جنوب تايلاند

تاريخ النشر: 22/01/2018 - 07:50

قتلى بانفجار بسوق جنوب تايلاند
من مكان الانفجار (أ.ف.ب)
عرب ٤٨ / أ.ف.ب
تحرير : رامي حيدر

قتل ثلاثة مدنيين وأصيب 22 آخرين، صباح اليوم الإثنين، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في سوق بجنوب تايلاند، وهو أول انفجار يقع منذ أشهر ساد فيها الهدوء هذه المنطقة.

ويشهد جنوب تايلاند المحاذي لماليزيا والمختلف ثقافيا وإثنيا تمردا ضد النظام في البلاد أدى منذ عام 2004 إلى مقتل 7 آلاف شخص معظمهم من المدنيين.

وكانت حصيلة القتلى عام 2017 جراء التمرد الأقل في 13 عاما من النزاع، وذلك مع التقدم في مفاوضات السلام وتعزيز الجيش التايلاندي حصاره على المنطقة الجنوبية.

لكن قنبلة الإثنين، التي استهدفت سوقا مزدحمة في بلدة يالا التي يقصدها البوذيون والمسلمون، يشير إلى عودة استهداف المدنيين.

وانتشرت في أحد الأزقة الضيقة في السوق، حيث وقع الانفجار، بقايا دراجات نارية محترقة وحطام أكشاك فيما انتشر رجال الشرطة بعد وقت قصير على الانفجار وبدأوا بإجراء تحرياتهم.

وقال شرطي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه "ركن المشتبه بهم الدراجة النارية أمام كشك يبيع لحم الخنزير في وسط يالا (...) وانفجرت بعد عشر دقائق ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين".

وأضاف "إنه الهجوم الكبير الأول في وسط يالا خلال عامين وهو خطير إلى حد ما لأن أناسا قد قتلوا". ولم يتضح على الفور إن كان وضع القنبلة أمام الكشك الذي يبيع لحم الخنزير مقصودا أم أن الأمر كان مجرد مصادفة.

وتم نقل الجرحى إلى المستشفى الرئيسي في يالا، وهي البلدة الرئيسية في مقاطعة تحمل نفس الاسم.

وأكد ناطق باسم الجيش في المقاطعة حصيلة القتلى، مضيفا أن 22 جرحوا "ومعظم الإصابات طفيفة".

وتواجه تايلاند، التي استعمرت الجنوب حيث تعيش إثنية المالاي منذ ما يقارب القرن، منذ عقود متمردين يسعون إلى مزيد من الحكم الذاتي، لكن النزاع وصل إلى أعنف مراحله عام 2004.

وتتهم منظمات حقوقية المتمردين وقوات الأمن التايلاندية على السواء بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تايلاند
#انفجار
#يالا

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لافروف: أميركا إما لا تفهم الأوضاع بسورية أو تتعمد الاستفزاز
لافروف: أميركا إما لا تفهم الأوضاع بسورية أو تتعمد الاستفزاز

2018-01-22

تركيا تعتقل 35 شخصا بزعم التحريض ضد "غصن الزيتون"
تركيا تعتقل 35 شخصا بزعم التحريض ضد "غصن الزيتون"

2018-01-22

وزير خارجية فرنسا يزور إيران لاحتواء أزمة الاتفاق النووي
وزير خارجية فرنسا يزور إيران لاحتواء أزمة الاتفاق النووي

2018-01-22

الأكثر قراءة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف في الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف في الحرارة

2018-01-21
فيلم

فيلم "قضيّة رقم 23" يتحدّى BDS، وقد يفوز بالأوسكار

2018-01-21
بنس يقول إنه وملك الأردن

بنس يقول إنه وملك الأردن "اتفقا على أنهما مختلفان"

2018-01-21
الرملة: مصرع امرأة دهسا تحت عجلات القطار

الرملة: مصرع امرأة دهسا تحت عجلات القطار

2018-01-21
مصدر إسرائيلي حول محاكمة حارس السفارة الإسرائيلية بعمان:

مصدر إسرائيلي حول محاكمة حارس السفارة الإسرائيلية بعمان: "مستحيل"

2018-01-21