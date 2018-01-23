عسكريون بريطانيون يطالبون بزيادة الإنفاق العسكري لمواجهة روسيا

أعلن رئيس أركان الجيوش البريطانية، يوم أمس الإثنين، أن روسيا تشكل تهديدا لبلاده، وطالب بتمويل أكبر للقوات المسلحة لتتمكن من التصدي لها.

وفي كلمة عامة نادرة، صرح الجنرال نيك كارتر أن روسيا تطور إستراتيجية مسلحة تزداد عدائية. وشدد على أنها أظهرت في سورية قدرتها على استخدام صواريخ متطورة بعيدة المدى.

وقال كارتر أمام مركز "رويال يونايتد سيرفيسز انستيتيوت" المتخصص في مسائل الدفاع والأمن في مقره في لندن إن روسيا تشكل "التحدي الأمني الأكثر قدرة وتعقيدا أمامنا منذ الحرب الباردة".

وفصّل كارتر في كلمته القدرات العسكرية الروسية مستخدما تسجيل فيديو، وحذر من "التساهل، فأوجه التشابه مع العام 1914 كبيرة"، مضيفا "لقد اعتاد جيلنا على اختيار نزاعاته منذ نهاية الحرب الباردة، لكن يمكن أن نجد أنفسنا دون خيار سوى الحرب مع روسيا".

وأكد كارتر أن مناورات عسكرية أجرتها روسيا في العام 2017 كانت تحاكي هجمات على أوروبا الشمالية من كالينينغراد إلى ليتوانيا.

وشدد كارتر "علينا الرد على هذه التهديدات الآن، ولا يمكننا الانتظار دون القيام بشيء".

وحذر كارتر، دون أن يذكر روسيا بشكل مباشر، من الحرب على الإنترنت مع "اللجوء إلى حملات تحقير وتضليل إعلامي"، في إشارة خصوصا إلى الاتهامات بتدخل الكرملين في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

وتابع كارتر أن المملكة المتحدة يمكن أن تجد صعوبة في التصدي للقدرات العسكرية لروسيا ودول أخرى إذا لم تستثمر بشكل أكبر في قواتها المسلحة بعد سنوات من التقشف.

وأوردت تقارير صحافية أن وزير الدفاع، غافين وليامسون، دعا إلى زيادة ميزانية القوات المسلحة، ومن المتوقع أن يؤدي تصريح كارتر المباشر إلى تعزيز الضغوط على وزير المالية فيليب هاموند.

وتابع كارتر "قدرتنا على ردع التهديدات أو الرد عليها ستكون أقل إذا لم نكن في مستوى خصومنا".

إلى ذلك، أشار رئيس مركز الأمن الإلكتروني البريطاني، كيران مارتن، إلى أن البلاد ستواجه على الأرجح هجوما إلكترونيا كبيرا في غضون عامين.

وانضم وزير الدفاع السابق، مايكل فالون، إلى الدعوات لزيادة النفقات العسكرية.

وقال فالون في كلمة أشار فيها إلى تراجع عجز الموازنة البريطانية، وإلى زيادة النفقات في قطاعات أخرى "لنخصص مليار جنيه استرليني (1.14 مليار يورو) لتعزيز ميزانية الدفاع هذا العام، ولنحدد هدفنا جديدا بأن تكون هذه الميزانية 2.5% من إجمالي الناتج الداخلي، بحلول نهاية ولاية البرلمان الحالية".

وذلك معناه 7.7 مليار جنيه إضافي سنويا، وسط تقارير بعجز بنحو 20 مليار جنيه استرليني في الموازنة خلال العقد المقبل.

وقال متحدث باسم رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، الإثنين، أمام صحافيين إن "التهديدات" التي أشار إليها كارتر أدرجت في مراجعة حول السياسة الدفاعية.

وتابع المتحدث أن المملكة المتحدة "في موقع قوة مع ميزانية دفاعية بقيمة 36 مليون جنيه (41 مليار يورو) ستبلغ نحو 40 مليارا بحلول 2020-2021، وهي أكبر ميزانية دفاع في أوروبا، والثانية في الحلف الأطلسي والخامسة في العالم".

وأضاف أن الميزانية "ستمول قدرات جديدة"، مشيرا إلى "حاملات طائرات جديدة وغواصات ومدرعات وطائرات".