عقوبات أميركية جديدة على شركات صينية وكوريا الشمالية

أعلنت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، وشملت العقوبات كذلك شركتين صينيتين تجاريتين تتهما بانهما على علاقة بكورية الشمالية.

وقال وزير الخزانة، ستيفن منوتشين "تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي، تستهدف الحكومة الأميركية الفرقاء غير الشرعيين في الصين وروسيا ودول أخرى، والذين يعملون لحساب الشبكات المالية الكورية الشمالية، وتطلب طردهم من الأراضي التي يقيمون فيها".

وأضاف أن العقوبات تطاول أيضا "شركات نفطية وبحرية وتجارية لا تزال تشكل خشبة إنقاذ لكوريا الشمالية لتعزيز طموحاتها النووية وأنشطة هذا النظام المزعزعة للاستقرار".

وتشمل العقوبات التي تنص على تجميد أصول الكيانات والأفراد المدرجين على القائمة السوداء وتحظر على أي أميركي التعامل معهم، تسع شركات بينها شركتا تصدير صينيتان متهمتان بأنهما سلمتا سلعا لكوريا الشمالية مقابل 68 مليون دولار بينها أطنان من المعادن ذات النوعية العالية، إضافة إلى القيام بعمليات استيراد بين 2013 و2017 بقيمة 19 مليون دولار.

وتطاول العقوبات كذلك 16 فردا معظمهم كوريون شماليون ويقيم بعضهم في الصين وروسيا، إضافة إلى العديد من الشركات البحرية الكورية الشمالية وست سفن.

وبين هؤلاء سبعة اشخاص يمثلون مجموعة ريونبونغ الحكومية الكورية الشمالية ويقيمون في مدن صينية عدة. وعلى القائمة السوداء أيضا أربعة مسؤولين ماليين آخرين يقيمون في شينيانغ الصينية.

واستهدفت العقوبات أيضا مساعد قنصل لبيونغ يانغ في روسيا وممثلين اثنين لمجموعة ريونبونغ يقيمان في فلاديفوستوك الروسية وابخازيا، فضلا عن وزارة النفط في كوريا الشمالية.