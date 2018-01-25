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قتلى وجرحى في حادث قطار بإيطاليا

تاريخ النشر: 25/01/2018 - 11:07

قتلى وجرحى في حادث قطار بإيطاليا
(أ.ف.ب.)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمد وتد

قالت محطتا تلفزيون راي نيوز 24 وسكاي تي.جي 24 نقلا عن خدمات الطوارئ الإيطالية، إن قطارا خرج عن القضبان قرب ميلانو، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 10 آخرين بإصابات بالغة.

وأكد متحدث باسم شركة فيروفي ديلو ستاتو الحكومية للقطارات لرويترز وقوع الحادث في بيولتيلو على بعد نحو 40 كيلومترا من ميلانو. لكنه لم يقدم تفاصيل عن الضحايا.

وقالت مسؤولة أجهزة الإنقاذ في ميلانو كريستينا كوربيتا، إن القطار خرج عن مساره لسبب لم يعرف بعد بالقرب من كبرى مدن الشمال الايطالي.

وأضافت أن الحادث أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة عشرة اشخاص بجروح خطيرة ونحو مئة آخرين بجروح طفيفة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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