حريق بمستشفى في كوريا الجنوبية يودي بحياة 41 شخصا

عرب ٤٨/ أ ف ب

قال مسؤولون، اليوم الجمعة، إن حريقا شب في مستشفى بكوريا الجنوبية وتسبب في مقتل 41 شخصا وإصابة أكثر من 70 منهم ثمانية في حالة خطيرة.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الحريق هو الأكثر دموية في العشر سنوات الأخيرة ويأتي بعد حريق الشهر الماضي قتل 29 شخصا في مركز رياضي كبير.

وقال البيت الأزرق الرئاسي إن عدد القتلى 41. وعقد الرئيس مون جيه-إن اجتماعا طارئا مع كبار مساعديه ودعا الحكومة "لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية" لمساعدة الناجين.

وقال رئيس خدمة الإطفاء في مدينة ميريانج، تشوي مان وو، في إفادة لوسائل الإعلام نقلها التلفزيون إن الحريق بدأ حوالي السابعة والنصف صباحا (00:30 بتوقيت القدس) في غرفة الطوارئ بالطابق الأول في مستشفى سيجونج وإنه أمكن إخماد معظم النيران بعد بضع ساعات. وتقع ميريانج على بعد نحو 270 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة سول.

وقال تشوي إن رجال الإطفاء أجلوا قرابة 200 شخص من مبنى المستشفى الرئيسي ودار إقامة طاقم التمريض الواقع خلفه مباشرة.

وعرضت قناة (يو تي إن) الإخبارية لقطات لألسنة اللهب ودخان أسود يتصاعد من نوافذ المبنى ومن المدخل. وذكرت القناة أن من تم إجلاؤهم من المستشفى يعالجون في أربعة مستشفيات أخرى قريبة.