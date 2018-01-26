روسيا لن تلتزم بالعقوبات الأميركية على كوريا الشمالية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، إيجور مورجولوف، إن بلاده غير ملتزمة بتنفيذ العقوبات التي تفرضها الحكومة الأميركية، ومن بينها العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الروسية.

ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله "سننفذ فقط العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لا نعترف بالعقوبات الأميركية أحادية الجانب وليس علينا أي التزامات دولية للتقيد بها".

وأضاف مورجولوف أن روسيا لن تطرد كوريين شماليين تنطبق عليهم العقوبات الأميركية، لكنه أوضح أن موسكو دعت الممثل الأميركي الخاص لكوريا الشمالية إلى زيارتها.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه في حال قررت السلطات الأميركية قطع العلاقات الاقتصادية وغيرها مع روسيا، فلها الحق بذلك، لكن روسيا تحتفظ بحق الرد.

في بيان الخارجية: "إذا فضلت السلطات الأميركية قطع العلاقات الاقتصادية وغيرها مع روسيا، فلها الحق بذلك، لكننا نحتفظ بحق الرد".

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة لم تؤيد سفيرها في موسكو، جون هانتسمان، في رغبته بتحسين العلاقات بين البلدين عندما فرضت عقوبات جديدة على روسيا.

وجاء في البيان: "الجدير بالذكر أنه قبل بضعة ساعات من فرض العقوبات، نشر السفير الأميركي لدى روسيا، جون هانتسمان، في مجلة "موسكو تايمز" مقالًا، أعرب فيه عن رغبته بتحسين العلاقات الروسية الأميركية. كما نرى، واشنطن لم تؤيد سفيرها في رغبته".