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مقتل 14 عسكريا بهجوم لمسلحين على معسكر للجيش بمالي

تاريخ النشر: 27/01/2018 - 15:37

مقتل 14 عسكريا بهجوم لمسلحين على معسكر للجيش بمالي
(تويتر)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمد وتد

أعلن الجيش المالي أن مسلحين مجهولين شنوا، اليوم السبت، هجوما على معسكر قرب مدينة تمبكتو شمالي البلاد، أسفر عن مقتل 14 جنديا على الأقل.

ونشر الجيش المالي على حسابه في موقع "تويتر" بيانا قال فيه إن مسلحين مجهولين شنوا هجوما على المعسكر العسكري في منطقة سومبي، مشيرا إلى أن عضض ضحاياه بلغ "14 قتيلا و18 جريحا".

ونقلت وكالة رويترز، في وقت سابق، عن مسؤول في الجيش المالي قوله: "في الساعة 06:00 تقريبا هاجم مسلحون مجهولون المعسكر في سومبي، وحسب الحصيلة الأولية فقد قتل 14 جنديا وأصيب 17 آخرون بالإضافة إلى تصفية فردين من قوة العدو".

وأضاف المصدر أن "البحث جار عن المفقودين".

بدوره، أوضح مصدر عسكري آخر لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن "نحو 30 مسلحا هاجموا بالأسلحة الثقيلة معسكرا للجيش المالي في منطقة سومبي"، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن مقتل "14 جنديا من بينهم ضابط، فيما قتل مسلحان اثنان".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مالي/معسكر للجيش
#هجوم مسلح
#قتلى

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