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مقتل 5 أفراد شرطة وإصابة العشرات بتفجير بكولومبيا

تاريخ النشر: 28/01/2018 - 12:51

مقتل 5 أفراد شرطة وإصابة العشرات بتفجير بكولومبيا
(أ.ف.ب.)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمد وتد

قالت السلطات إن هجوما بقنبلة خارج مركز للشرطة في مدينة بارانكيا الساحلية في كولومبيا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أفراد من الشرطة وإصابة 42 آخرين، مساء السبت.

واستهدف الهجوم رجال الشرطة الذين تجمعوا في حي سان خوسيه لتلقي الأوامر لهذا اليوم ووصفت الشرطة الهجوم بأنه ”عمل وحشي“.

وحددت السلطات مكافأة قدرها نحو 18 ألف دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى الوصول لمرتكبي الهجوم.

وقال قائد شرطة العاصمة ماريانو دي لا كروز بوتيرو، لمحطة إذاعية محلية ”نعتقد أنه انتقام من تلك الجماعات التي تأثرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة“ في إشارة إلى عصابات الجريمة في المدينة الساحلية.

وأضاف أن شخصا اعتقل على صلة بالهجوم وأن الشرطة تعتقد أن هناك آخرين تورطوا في الهجوم.

ودان السياسيون بالأجماع في كولومبيا الاعتداء، من الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس إلى مرشح حركة التمرد السابقة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" رودريغو لوندونو المعروف بـ"تيموشنكو" الاعتداء.

وبعث الرئيس خوان مانويل سانتوس بتعازيه لأسر القتلى وقال في تغريدة على تويتر إن الحكومة ستبذل أقصى جهد لتقديم الجناة للعدالة.

وكولومبيا هي المنتح الأول للكوكايين في العالم. وتقول الأمم المتحدة إن انتاجها من هذه المادة بلغ 866 طنا في 2016.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كولومبيا
#قنبلة
#قتلى
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