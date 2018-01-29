استقالة المسؤول الثاني في FBI

أعلن مصدر حكومي أميركي، اليوم الإثنين، أن الرجل الثاني في مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) الذي تعرض لانتقادات منذ أشهر من الرئيس، دونالد ترامب، استقال من منصبه.

وتعرض أندرو ماكابي في الأشهر الأخيرة لانتقادات متكررة من قبل ترامب ومسؤولين جمهوريين يتهمونه بأنه قريب من الديموقراطيين.

وتعتبر استقالة ماكابي فورية المفعول، لكن سيبقى اسمه على سجل موظفي الشرطة الفدرالية حتى آذار/مارس لأسباب إدارية، كما ذكر المصدر لـ"فرانس برس".

وانتقد ترامب علنا وزير العدل، جيف سيشنز، لعدم إقالته أندرو ماكابي عندما كان مديرا مؤقتا.

واتهم الرئيس ماكابي بأنه صديق للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالية، جيمس كومي، الذي أقاله. واتهم زوجة ماكابي بأنها على اتصال بهيلاري كلينتون منافسته السابقة في الاقتراع الرئاسي.

وفي أعقاب استقالة ماكابي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز، إنه لم يكن للرئيس ترامب أي علاقة بقرار نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالية الاستقالة.

وردا على سؤال بشأن الانتقادات الكثيرة التي تلقاها ماكابي من ترامب، قالت إن الرئيس متمسك بموقفه.