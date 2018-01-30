تركيا تعتقل 8 أطباء لانتقادهم العمليات العسكرية في عفرين

أوقفت السلطات التركيّة، اليوم الثلاثاء، ثمانية مسؤولين في اتحاد أطباء تركيا، وذلك بعد انتقادهم للعملية العسكرية التي تشنها أنقرة في عفرين.

والموقوفون الثمانية، هم أعضاء في المجلس المركزي للنقابة، أي الهيئة القيادية لاتحاد الأطباء، وبينهم رئيسها رشيد توكيل. وأضافت أن مذكرات توقيف صدرت بحق ثلاثة أعضاء آخرين في المجلس نفسه.

وفتحت نيابة أنقرة، تحقيقًا ضد نقابة الأطباء، لنشرها بيانًا ينتقد العملية العسكرية. كما هاجم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان النقابة بعنف، واصفًا إياهم بـ"الخونة".

وتشن تركيا منذ 20 كانون الثاني/يناير حملة عسكرية في عفرين شمال غرب سوريا لملاحقة عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية التي تتهمها أنقرة بانها "ارهابية".

ومنذ بداية تدخلها في سوريا، تسعى السلطات التركية إلى محاصرة أي انتقاد يوجه اليها. وتم توقيف أكثر من 300 شخص بتهمة نشر "دعاية ارهابية" بسبب رفضهم التدخل في عفرين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

وعبرت منظمات غير حكومية عن قلقها إزاء حرية التعبير.

ونددت "هيومن رايتس ووتش" الأسبوع الماضي بـ"عدم التسامح حيال الانتقاد" الذي يميز سلوك السلطات التركية.