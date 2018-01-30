CIA: التدخل الروسي في الانتخابات لم يتوقف

أشار مدير وكالة الاستخبارات المركزية "CIA"، مايك بومبيو، في مقابلة نشرت يوم أمس، الإثنين، إلى أن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية لم يتوقف، ومن المتوقع أن تتدخل موسكو في انتخابات عام 2018.

وقال بومبيو لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن الروس "لم ألاحظ انخفاضا كبيرا في نشاطاتهم".

وأضاف "لدي كل التوقعات بأنهم سيواصلون المحاولة والقيام بذلك، لكني واثق أن أميركا ستكون قادرة على إجراء انتخابات حرة وعادلة، وهذا بطريقة ما ستكون له نتائج قوية إلى حد كاف بما يحد من تأثيرهم على انتخاباتنا".

وكانت قد استنتجت أجهزة الاستخبارات الأميركية في نهاية عام 2016 أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أدار جهودا استخبارية واسعة في ذلك العام للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتقويض حملة المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون، وتعزيز حظوظ دونالد ترامب.

وتشمل هذه الجهود قرصنة رسائل بريد إلكتروني لحملة كلينتون ونشرها، وضخ منشورات و"أخبار" عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى تدمير مصداقيتها.

لكن ترامب رفض بشكل مستمر فكرة مساعدة روسيا له وأن حملته تواطأت معهم، ووصف ذلك بأنه "أخبار كاذبة".

وتجنب بومبيو الذي عينه ترامب هذا الجدل، مع تأكيده بأنه يقبل النتائج التي توصل إليها سلفه.

يشار إلى أن الانتخابات النصفية عام 2018 ستشمل جميع الأعضاء ال435 لمجلس النواب، و33 عضوا في مجلس الشيوخ.

ويسعى الديموقراطيون في هذه الانتخابات إلى انتزاع السيطرة على المجلسين من الجمهوريين.