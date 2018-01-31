ألمانيا: القبض على 3 أشخاص مشتبه بتهريبهم مهاجرين

ذكرت الشرطة الألمانية، أنها اعتقلت ثلاثة مشتبه فيهم خلال مداهمات ضد مجموعة يعتقد أنها قامت بتهريب 160 مهاجرا على الأقل إلى ألمانيا خلال الأشهر الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية، كريستيان مينهولد، إن المداهمات شنت في أربع ولايات في المانيا اليوم الاربعاء. وألقي القبض على اثنين من المشتبه فيهم في برلين، وثالث في باد موسكاو على الحدود البولندية، وتم تفتيش سبعة عقارات.

ويعتقد أن المشتبه فيهم ينتمون إلى مجموعة تهريب المهاجرين من جمهورية التشيك وبولندا، وذلك باستخدام الشاحنات بشكل كبير، وفي بعض الحالات يختبئون وراء البضائع وألواح التحميل. والمعتقلون هم من مواطنون تركيا وبولندا وبلغاريا.

ووقع التهريب المزعوم منذ آب/ أغسطس، حيث كان يتم نقل معظم المهاجرين عبر البلقان ثم عبر الجمهورية التشيكية أو بولندا إلى ألمانيا.

وكان المهربون يتقاضون من كل مهاجر 8000 يورو (حوالي 9900 دولار).

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، اعترضت الشرطة في سلوفاكيا شاحنتين متوجهتين إلى ألمانيا وعلى متنها 79 مهاجرا من إيران والعراق، من بينهم 32 طفلا دون سن السابعة، واعتقلت السائقين التركيين.

وشهدت ألمانيا وصول حوالي 186 ألف طالب لجوء العام الماضي. وهذا أقل بكثير من العامين السابقين، لكن المسؤولون يقولون إنّه لا يزال مرتفعا جدا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنشطة المهربين.