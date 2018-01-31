  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ألمانيا: القبض على 3 أشخاص مشتبه بتهريبهم مهاجرين

تاريخ النشر: 31/01/2018 - 13:30

ألمانيا: القبض على 3 أشخاص مشتبه بتهريبهم مهاجرين
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

ذكرت الشرطة الألمانية، أنها اعتقلت ثلاثة مشتبه فيهم خلال مداهمات ضد مجموعة يعتقد أنها قامت بتهريب 160 مهاجرا على الأقل إلى ألمانيا خلال الأشهر الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية، كريستيان مينهولد، إن المداهمات شنت في أربع ولايات في المانيا اليوم الاربعاء. وألقي القبض على اثنين من المشتبه فيهم في برلين، وثالث في باد موسكاو على الحدود البولندية، وتم تفتيش سبعة عقارات.

ويعتقد أن المشتبه فيهم ينتمون إلى مجموعة تهريب المهاجرين من جمهورية التشيك وبولندا، وذلك باستخدام الشاحنات بشكل كبير، وفي بعض الحالات يختبئون وراء البضائع وألواح التحميل. والمعتقلون هم من مواطنون تركيا وبولندا وبلغاريا.

ووقع التهريب المزعوم منذ آب/ أغسطس، حيث كان يتم نقل معظم المهاجرين عبر البلقان ثم عبر الجمهورية التشيكية أو بولندا إلى ألمانيا.

وكان المهربون يتقاضون من كل مهاجر 8000 يورو (حوالي 9900 دولار).

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، اعترضت الشرطة في سلوفاكيا شاحنتين متوجهتين إلى ألمانيا وعلى متنها 79 مهاجرا من إيران والعراق، من بينهم 32 طفلا دون سن السابعة، واعتقلت السائقين التركيين.

وشهدت ألمانيا وصول حوالي 186 ألف طالب لجوء العام الماضي. وهذا أقل بكثير من العامين السابقين، لكن المسؤولون يقولون إنّه لا يزال مرتفعا جدا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنشطة المهربين.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تهريب مهاجرين
#ألمانيا
#لاجئون

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سورية: 3 آلاف عام من الحضارة دمرت بعين دارة
سورية: 3 آلاف عام من الحضارة دمرت بعين دارة

2018-01-31

اليمن: الانفصاليون يحكمون سيطرتهم على عدن
اليمن: الانفصاليون يحكمون سيطرتهم على عدن

2018-01-31

روحاني يحذر قادة إيران من مصير الشاه
روحاني يحذر قادة إيران من مصير الشاه

2018-01-31

الأكثر قراءة

"26 خروفا و 10 عنزات في السفينة، ما عمر القبطان؟"

2018-01-30
وفاة القيادي بحماس عماد العلمي متأثرا بجراحه

وفاة القيادي بحماس عماد العلمي متأثرا بجراحه

2018-01-30
عرابة البطوف: قبر جديد مجهول

عرابة البطوف: قبر جديد مجهول

2018-01-30
الكشف عن معلومات سرية يربك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

الكشف عن معلومات سرية يربك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

2018-01-30
إسرائيل بين الحرب على لبنان وجرجرة أذيال الخيبة

إسرائيل بين الحرب على لبنان وجرجرة أذيال الخيبة

2018-01-30