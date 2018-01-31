الصين: على ترامب التخلي عن عقلية الحرب الباردة

عرب ٤٨ / أ.ف.ب

طالبت الصين، اليوم الأربعاء، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالتخلي عن عقلية الحرب الباردة، ووصفتها بأنها عقلية "عفا عليها الزمن"، بعد أن أدرج ترامب الصين ضمن الدول التي "تهدد القيم الأميركية" في خطاب ألقاه أمام الكونغرس.

ففي خطابه الموجه إلى الكونغرس والأمة، أمس الثلاثاء، قال ترامب إن موسكو وبكين تمثلان خصمين يهددان "مصالحنا واقتصادنا وقيمنا".

وفي تصريحها اليومي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونيينغ "نأمل أن يتمكن الجانب الأميركي من التخلي عن عقلية الحرب الباردة التي عفا عليها الزمن للعمل في إطار من الاحترام المتبادل من أجل الهدف المشترك مع الصين لإدارة خلافاتنا بصورة ملائمة والحفاظ على النمو المطرد للعلاقات الصينية الأميركية".

وكرر المسؤولون الأميركيون خلال الأسابيع الماضية التصريحات التي تصور عالمًا تتنافس فيه الولايات المتحدة مع القوى الكبرى مثل الصين وروسيا.

وردا على خطاب ترامب، قال رئيس وزراء الصين، لي كه تشيانغ، اليوم الأربعاء، إن المصالح المشتركة للولايات المتحدة والصين "أكثر أهمية بكثير من خلافاتنا واختلافاتنا".

وأضاف بعد لقائه رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، أن إقامة علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة هو "كذلك من مصلحة العالم بأسره (...) والصين تأمل أن تعمل الولايات المتحدة معنا وتواصل النظر إلى هذه العلاقة من منظور إيجابي شامل".