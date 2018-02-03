FBI يقلل من شأن هجوم ترامب والجمهوريين في الكونغرس

دعا مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI)، كريس راي، موظفيه، يوم أمس الجمعة، إلى عدم الاكتراث بهجوم الرئيس، دونالد ترامب، والجمهوريين في الكونغرس، على استقلالية الوكالة، وتعهد الدفاع عنها.

وقال راي في رسالة داخلية للموظفين في الوكالة، والبالغ عددهم 35 الف شخص "الكلام رخيص، العمل الذي قمتم به هو ما سيصمد".

وأضاف "عانيتم جميعا في الأشهر التسعة الماضية، وأعلم أن أقل ما يقال إن الوضع غالبا ما كان مقلقا. والأيام القليلة الماضية لم تسهم في تهدئة تلك المياه". وتابع "دعوني أكون واضحا: إني ملتزم بالكامل بمهمتنا. أنا معكم".

وكان ترامب قد وافق، في وقت سابق الجمعة، على نشر مذكرة للجمهوريين في الكونغرس تتهم مكتب التحقيقات الفدرالية بالانحياز في تحقيقاته بشأن تدخل روسي مفترض في حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.

وكتب ترامب في تغريدة قبيل نشر المذكرة "إن القيادة العليا والمحققين في مكتب التحقيقات الفدرالية ووزارة العدل قاموا بتسييس عملية التحقيق المقدسة لصالح الديموقراطيين وضد الجمهوريين، وهو ما كان لا يمكن التفكير به قبل مدة قصيرة".

وأثار رفع السرية عن المذكرة القلق من احتمال إجبار راي على الاستقالة من الوكالة بعد ستة أشهر فقط على تعيينه من قبل ترامب، الذي كان قد أقال سلفه جيمس كومي في أيار/مايو الماضي.

ولم تتضمن رسالة راي أي إشارة مباشرة إلى المذكرة أو إلى تعليقات ترامب، كما لم تلمح إلى نيته الاستقالة.

وأشاد راي بالنزاهة العالية للوكالة وأخلاقيات العمل والاحترافية التي "لا تضاهى في أي مكان في العالم". وكتب "نتكلم بعملنا. كل قضية على حدة، وكل عمل استخباراتي على حدة، وكل قرار على حدة".

وأضاف "نواصل تركيزنا على القيام بعمل رائع حتى وإن لم يكن سهلا، لأننا نؤمن بالأف بي آي".