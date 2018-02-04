تخوفات من إقالة المسؤولين عن التحقيق بشأن "التدخل الروسي"

طالب أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس، اليوم الأحد، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالتقيد بقواعد دولة القانون وعدم إقالة كبار المسؤولين عن التحقيق في احتمال وجود تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا.

وقال السناتور الديموقراطي ديك دوربن "في حال اتخذ الرئيس هذا القرار أخشى أن يشعل مواجهة نحن بغنى عنها".

وكان ترامب قد نزع السرية عن مذكرة تكشف سوء استغلال مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) للسلطة، عبر التنصت على عضو سابق في حملة الحزب الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016. وتم رفع السرية عن هذه المذكرة بخلاف رأي "إف بي آي" والديموقراطيين.

واعتبر الرئيس الأميركي، أمس السبت، أن هذه المذكرة تبرئه من أي تهمة تواطؤ محتملة مع التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة.

ويخشى كثيرون أن يعمد ترامب إلى إقالة النائب العام الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق الروسي، أو إقالة الرجل الثاني في وزارة العدل، رود روزنشتاين.

ويحذر الديموقراطيون من اندلاع أزمة دستورية في البلاد في حال أقدم الرئيس على هذه الخطوة، في حين أن الجمهوريين يدعمون بشكل أو بآخر رئيس البلاد.

وأضاف السناتور دوربن "أن المسألة الآن هي في معرفة ما إذا كانت الأكثرية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ ستدافع عن دولة القانون والدستور".

من جهته، قال النائب الديموقراطي آدم شيف "أن ما يسعى إليه ترامب هو ضرب مكتب التحقيقات الفدرالي وبالتالي عرقلة تحقيق مولر".

وتأخذ المذكرة التي رفعت السرية عنها ونشرت الأول من أمس الجمعة، على محققي "إف بي آي" إساءة استغلال السلطة للحصول على إذن من قاض فدرالي للتجسس على مكالمات كارتر بايج، المستشار الدبلوماسي السابق في فريق دونالد ترامب.