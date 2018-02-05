هولندا ترفض إعادة سفير تركيا وتسحب سفيرها من أنقرة

أعلنت هولندا، اليوم الإثنين، رفضها إعادة السفير التركي إلى أمستردام وسحب سفيرها من أنقرة، بعد ان وصلت العلاقة بين الدولتين إلى مستوى متدن جدًا، بدأت منذ منع هولندا وزيرة تركية دخول البلاد.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وهولندا السنة الماضية حين منع مسؤولون هولنديون وزيرة تركية من المشاركة في تجمع في روتردام عشية استفتاء حول الإصلاحات الدستورية في تركيا.

وقال وزير الخارجية الهولندي، هالبي زيلسترا، في بيان، إنه رغم المحادثات الأخيرة بين البلدين "لم نتفق على كيفية تطبيع العلاقات". وأضاف ان الحكومة الهولندية قررت "رسميا سحب سفير هولندا من أنقرة الذي لم يزر تركيا منذ آذار/ مارس 2017".

وتابع "طالما أن هولندا ليس لديها سفير في تركيا، فإنها لن تمنح إذنا لتسلم سفير تركي جديد مهامه في هولندا".

ووصلت العلاقات الهولندية-التركية إلى أدنى مستوياتها بعدما طردت هولندا وزيرة شؤون الأسرة التركية، فاطمة بتول صيان قايا، في آذار/ مارس الماضي، إثر تحديها حظرا حكوميا هولنديا على حضور تجمع لدعم الإصلاحات الدستورية التي طرحت في استفتاء في تركيا في نيسان/ أبريل وسع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان.

واندلعت تظاهرات في روتردام أثناء مواكبتها خارج البلاد بدون أن تتمكن من إلقاء كلمة خلال التجمع. ثم عمدت شرطة مكافحة الشغب الى تفريق تظاهرة عبر فيها المشاركون عن غضبهم، مستخدمة خراطيم المياه.

وأثارت هذه الخطوة غضب المسؤولين الأتراك الذين طلبوا اعتذارا من رئيس الوزراء، مارك روتي، ومنعوا السفير الهولندي الذي كان خارج البلاد آنذاك، من العودة إلى تركيا.