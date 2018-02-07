مجلس النواب يقر ميزانية مؤقتة لتفادي إغلاق الحكومة الأميركية

أقر مجلس النواب الأميركي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، مسودة ميزانية مؤقتة تنتهي في 23 آذار/ مارس المقبل، تفاديًا لإغلاق الحكومة والمؤسسات التابعة لها ف البلاد، بأغلبية 245 نائبًا مقابل 182.

وبموجب المصادقة سيتم توفير التمويل اللازم للمؤسسات الحكومية الأميركية، اعتبارًا من 9 شباط/ فبراير الجاري. وسيتم تحويل مسودة الميزانية إلى مجلس الشيوخ الأميركي للمصادقة عليها هناك قبل دخولها حيز التنفيذ.

وتحتاج المسودة كي تكون سارية، إلى موافقة 60 عضوًا في الكونغرس، الذي يتقاسم مقاعده 51 عضوًا من الحزب الجمهوري، و47 من الديمقراطيين وعضوين مستقلين.

ويتوجب على الجمهوريين الاتفاق مع أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، كي تتم الموافقة على الميزانية المؤقتة.

وتتركز النقطة الخلافية بين الحزبين في أن الجمهوريين يريدون زيادة التمويلات الخاصة بتأمين الحدود الأميركية، بما في ذلك الجدار العازل الذي وقع ترامب أمرا تنفيذيا ببنائه على الحدود مع المكسيك، علاوة على إصلاحات في قوانين الهجرة وزيادة الإنفاق العسكري.

في المقابل، يطالب الديمقراطيون بتوفير التمويل اللازم لحماية المهاجرين من الترحيل إلى بلادهم مرة أخرى، وهي فئة يبلغ عددها حوالي 700 ألف شخص دخلوا الولايات المتحدة وهم في سن الطفولة.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الشيوخ الأميركي جلسة خلال اليوم الأربعاء، للتصويت على الميزانية المؤقتة.

وأقر الكونغرس الأميركي، الشهر الماضي، موازنة الإنفاق لمدة شهر واحد منهيًا بذلك إغلاقا للمؤسسات الحكومية استمر ثلاثة أيام.