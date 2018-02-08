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إصابات في حادث هبوط منطاد أسترالي

تاريخ النشر: 08/02/2018 - 07:08

إصابات في حادث هبوط منطاد أسترالي
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أعلنت السلطات الاسترالية إصابة سبعة أشخاص بجروح إثر هبوط منطاد بقوة وارتطامه بالأرض في ولاية فيكتوريا، مشيرة إلى أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابتهم بجروح في الظهر وكسور متفرقة.

وقالت أجهزة الإسعاف في بيان إنه "تم نقل سبعة أشخاص إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لجهاز الطوارئ في ولاية فيكتوريا بعد هبوط منطاد بقوة في ديكسونز كريك صباح اليوم".

وتقع ديكسونز كريك على بعد 60 كلم شمال ملبورن في جنوب شرق أستراليا.

وأوضح البيان أن "المسعفين تلقوا الاتصال بعيد الساعة السابعة صباحا، وأسعفوا ما مجموعه 16 شخصا"، مشيرا إلى أن غالبية المصابين في الستينيات من العمر وحالهم مستقرة.

ولم تنشر السلطات أسماء الجرحى الذين قالت الصحافة المحلية إن بعضهم قفزوا من المنطاد بعدما واجه صعوبة في الهبوط بسبب رياح عاتية.

ونقلت صحيفة "ملبورن ايدج" عن داميان كروك المتحدث باسم الهيئة المشغّلة للمناطيد في ولاية فيكتوريا إن قائد المنطاد أبلغه أنه "واجه تغيرا مفاجئا في اتجاه الرياح نحو الجنوب الغربي" مما اضطره للقيام بـ"هبوط قوي في ظروف صعبة".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أستراليا
#منطاد

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