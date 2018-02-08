قلق صيني بسبب تحقيقات أميركية قد تؤدي لاستهداف الصويا

عرب ٤٨ / أ.ف.ب

أعربت الصين عن قلقها، اليوم الخميس، إزاء تحقيقات أميركية حول الواردات الصينية، وقالت إنها تريد التعاون لتفادي "عاصفة" تجارية، دون أن تستبعد فتح تحقيق بشأن الصويا الأميركية كإجراء انتقامي.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، غاو فنغ: "نشهد تضخما متزايدًا في التحقيقات التي تجريها هيئات المراقبة الأميركية ضد منتجات صينية. الصين قلقة جدًا بهذا الشأن".

وتشهد العلاقات التجارية توترا بين واشنطن وبكين، علما أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن أنه يريد تصحيح الخلل في الميزان التجاري الذي يميل لصالح الصين التي اتهمها باتباع سياسة حمائية.

وأقرت الولايات المتحدة الشهر الماضي "رسوم الحماية" على الألواح الشمسية الصينية وعلى آلات الغسيل الكبيرة المنتجة في الصين ودول أخرى.

وتستهدف السلطات منتجات صينية أخرى مثل الفولاذ والألمنيوم والخشب سواء عبر تحقيقات أو تدابير مواجهة الدعم أو حقوق مكافحة الإغراق.

وقال غاو "نأمل العمل مع الولايات المتحدة لتسوية خلافاتنا التجارية بالطريقة المناسبة حتى لا تتحول الاحتكاكات إلى عاصفة".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن على المؤسسات الأميركية "أن تمتنع عن الإفراط في اللجوء إلى هذه الإجراءات التي لا ينبغي استخدامها لغايات حمائية".

ورغم أنها تقول إنها لا تتبع سياسة انتقامية، يبدو أن الصين تميل إلى الرد عبر استهداف الصادرات الزراعية الأميركية، وأعلنت، الأحد الماضي، فتح تحقيق حول مكافحة الإغراق يشمل الذرة البيضاء الأميركية التي استوردت منها بما قيمته مليار دولار في 2017.

وقالت عدة وسائل إعلام إن الحكومة الصينية تفكر في بدء إجراءات مماثلة ضد الصويا والقطن الأميركيين بعد اجتماعات مسؤولين في القطاعين انتقدوا "الإغراق" الأميركي.

والرهان كبير نظرًا لأن الصين اشترت صويا أميركية بقيمة 14 مليار دولار في 2017.

وقال غاو "لقد اجتمعنا مع الشركات التي توزع بعض المنتجات الزراعية وأعربت عن مشكلات في المبادلات الصينية الأميركية (...) بعض الشركات قلقة من تأثير منتجات زراعية مستوردة" من الولايات المتحدة.

ولكنه قال إن هذه المسائل الزراعية "لا علاقة لها بالاحتكاكات التجارية الأخيرة" مع الولايات المتحدة.

وقالت الاقتصادية، بيتي وانغ، إنه في حال تصاعد التوتر "لا يمكن استبعاد أن تتخذ بكين تدابير انتقامية تستهدف المنتجات الزراعية وخصوصا الصويا".