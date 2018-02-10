إيران: الإسرائيليون كاذبون ولا يمكن تأكيد التقرير عن الطائرة المسيرة

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، رفض التعليق على تقارير عن اعتراض إسرائيل لطائرة إيرانية مسيرة (بدون طيار) انطلقت من سورية يوم السبت.

ونقلت تسنيم عن سلامي قوله "لا يمكننا تأكيد هذا التقرير عن الطائرة بلا طيار لأن الإسرائيليين كاذبون. إذا أكد السوريون هذا الخبر فسنؤكده أيضا".

إلى ذلك، قال التحالف العسكري الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري، اليوم السبت، إن إسرائيل ستشهد "ردا قاسيا وجديا على إرهابها من الآن فصاعدا".

وأضاف التحالف في بيان أن المزاعم الإسرائيلية بدخول طائرة بلا طيار المجال الجوي الإسرائيلي "كذب وافتراء".

وأشار البيان إلى أن إسرائيل هاجمت قاعدة للطائرات بدون طيار في وسط سورية.

وأضاف التحالف أن الطائرات بدون طيار انطلقت من مطار التيفور في الصباح لتنفيذ مهمات روتينية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة صحراوية في سورية.

وقال البيان "انطلقت طائراتنا المسيرة، صباح اليوم، من مطار التيفور، ولكن باتجاه البادية السورية في مهمة اعتيادية لكشف بقايا خلايا داعش وتدميرهم. وحين استهداف المحطة كانت لا تزال طائراتنا فوق مدينة السخنة باتجاه البادية".

يشار إلى أن السخنة تقع في شمال شرقي مدينة تدمر في وسط سورية.