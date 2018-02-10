النفط يهبط: مسجّلا أكبر خسارة أسبوعية في عامين

هبطت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الجمعة، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة عن 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ كانون الأول، بفعل تجدد المخاوف بشأن ارتفاع إمدادات الخام.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي وخام برنت أكثر من 11 بالمئة من مستوى ذروة العام الجاري الذي بلغته في أواخر يناير كانون الثاني. ونزل برنت نحو تسعة بالمئة خلال الأسبوع بينما هبط الخام الأمريكي عشرة بالمئة، في أكبر خسائر أسبوعية منذ يناير كانون الثاني 2016.

وسجلت العقود الآجلة سادس خسائرها اليومية على التوالي لتبدد المكاسب التي حققتها منذ بداية العام في سلسلة من الجلسات التي شهدت أحجام تداول مرتفعة، تحت ضغط من بيانات أقوى من المتوقع عن الإمدادات، وارتفاع غير متوقع في كميات الخام المنقولة عبر خط أنابيب فورتيس في بحر الشمال الذي أغلق في وقت سابق هذا الأسبوع.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.95 دولار أو 3.2 بالمئة ليبلغ عند التسوية 59.20 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 22 ديسمبر كانون الأول. وبلغ أقل مستوى للخام الأمريكي في الجلسة 58.07 دولار للبرميل.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 2.02 دولار أو 3.1 بالمئة ليبلغ عند التسوية 62.79 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ 13 ديسمبر كانون الأول.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات النفط إن شركات الطاقة الأمريكية أضافت 26 منصة حفر نفطية هذا الأسبوع ليصل إجمالي عدد منصات الحفر إلى 791 منصة وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2015.

وقال مصدر تجاري لـ"رويترز" إن كميات الخام في خط أنابيب فورتيس ببحر الشمال واصلت ارتفاعها بوتيرة أسرع من المتوقع عقب استئناف تشغيل خط الأنابيب.

وأعلنت إيران عضو أوبك، يوم الخميس، عن خطط لزيادة إنتاجها خلال السنوات الأربع القادمة بما لا يقل عن 700 ألف برميل يوميا.

في السياق، أضافت شركات الطاقة الأمريكية 26 حفارا نفطيا هذا الأسبوع ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 791 منصة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2015.

ويُعتبرُ عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، مؤشر أوليا للإنتاج مستقبلا، وهو الآن أعلى بكثير من مستواه قبل عام، حيث بلغ 591 مع استمرار شركات الطاقة في زيادة الإنفاق منذ منتصف 2016 حين بدأت أسعار الخام في التعافي من هبوط حاد استمر عامين.

يُشار إلى أن إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة حتى التاسع من شباط، في أميركا، يبلغ 975 حفارا، وهو أيضا أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2015، مقارنة مع متوسط بلغ 876 حفارا في 2017 و509 حفارات في 2016 و978 حفارا في 2015 وتنتج معظم هذه الحفارات كلا من النفط والغاز.