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النمسا: مصرع شخص وإصابة 15 في تصادم قطارين

تاريخ النشر: 12/02/2018 - 17:55

النمسا: مصرع شخص وإصابة 15 في تصادم قطارين
(أ ب) مكان التصادم
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

وقع تصادم بين قطاري ركاب في بلدة نيكلاسدورف وسط النمسا، اليوم الإثنين، ما أسفر عن مصرع شخص واحد، على الأقل، وإصابة ما يزيد على خمسة عشر آخرين، بحسب السلطات.

وجاء أن قطارا اصطدم بجانب القطار الآخر في الساعة 12:25 ظهرا بالقرب من المحطة الواقعة في البلدة التي تبعد 60 كيلومترا إلى الشمال من مدينة غراز، بحسب الناطق باسم الشرطة ليو يوسفوس.

وقال الناطق باسم الصليب الأحمر، لوكاس كونديغرابر، إن سبعة عشر شخصا نقلوا إلى مستشفيات محلية للعلاج من إصابات طفيفة.

وأضاف أن تسع عشرة سيارة إسعاف وطبيبين أوفدوا إلى موقع الحادث.

وأوردت وكالة الأنباء النمساوية أن أحد القطارين كان قطار ركاب تابعا لخدمة "يوروسيتي" وكان في طريقه إلى مدينة ساربروكن بألمانيا، بينما كان الآخر قطارا إقليميا.

وأضاف يوسفوس أن سبب الحادث لم يتضح بعد.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#النمسا
#تصادم قطارات

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