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ثانية خلال يومين: تحطم مروحية روسية

تاريخ النشر: 12/02/2018 - 17:58

ثانية خلال يومين: تحطم مروحية روسية
(أ. ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن مروحية تحطمت في سيبيريا، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقمها وإصابة أربعة أشخاص آخرين، في حادث التحطم الدامي الثاني في روسيا في غضون يومين.

وقالت الوزارة إن المروحية طراز "مي - 8" سقطت، اليوم الإثنين، قرب قريبة ألكسندروفكا بمنطقة تومسك على بعد نحو 3 آلاف كيلومتر إلى الشرق من موسكو.

وكانت المروحية تقل مريضا إلى مستشفى محلي أثناء سقوطها.

لم يحدد المسؤولون سبب الحادث التزاما بوجود تحقيق رسمي.

وأمس الأحد، تحطمت طائرة ركاب طراز "إيه إن - 148" تابعة لشركة طيران روسية بعد دقائق من إقلاعها من موسكو، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 71.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تحطم طائرة
#روسيا

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