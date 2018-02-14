مجلس الأمن يبحث الأوضاع المتدهورة بقطاع غزة

يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الأربعاء جلسة طارئة لبحث الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادنوف.

وتأتي الجلسة المغلقة بدعوة من الكويت وبوليفيا عقب تحذيرات للأمم المتحدة من انهيار الخدمات الإنسانية التي يعيشها القطاع بسبب أزمة الطاقة.

ويعيش قطاع غزة أوضاعا اقتصادية غاية في الصعوبة بسبب تشديد الحصار الإسرائيلية والإجراءات العقابية التي فرضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبل 10 أشهر على القطاع، وكان أبرزها تقليص الرواتب وإحالة نحو 25 ألف موظف للتقاعد، وتقليص المساعدات والمستهلكات الطبية.

كما تعاني المرافق الصحية من تردي الخدمات نتيجة انقطاع الكهرباء عنها، وعدم توفر الأدوية اللازمة للمرضي، إضافة إلى توقف شركات النظافة والتغذية الخاصة بالمرضى جراء وقف تحويل المخصصات.

وحذر رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال غادي آيزنكوت قبل أسبوع من تداعيات الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، وإمكانية اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بسبب ذلك.