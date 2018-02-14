مركز عمليات سيبراني لحلف الناتو

قرّر حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الأربعاء، تشكيل مركز عمليات سيبراني، لحماية خطوط النقل البحري بين أميركا الشمالية وأوروبا، بهدف تشكيل مركز قيادة جديد وزيادة القوة الدفاعية للحلف.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، بنهاية اليوم الأول من اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل.

وقال ستولتنبرغ "هدفنا تقديم المساعدة لحماية خطوط النقل البحري بين أميركا الشمالية وأوروبا".

وأوضح أنه سيتم تشكيل مركز دعم جديد من أجل الخدمات اللوجستية والتمكين والنشاط العسكري، مشددا على أن تحسين الوحدات والمعدات ضروري من أجل الردع الشامل والدفاع.

ولفت إلى أن وزراء دفاع الناتو المجتمعين في بروكسل سيجتمعون من أجل تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع.

وحول عملية غصن الزيتون التي تجريها تركيا ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة عفرين السورية، أكد ستولتنبرغ على أن تركيا تقدم معلومات حول العملية للحلف.