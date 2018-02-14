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مسؤولون روس وإيرانيون: لا مجال لإعادة صياغة الاتفاق النووي حاليا

تاريخ النشر: 14/02/2018 - 14:49

مسؤولون روس وإيرانيون: لا مجال لإعادة صياغة الاتفاق النووي حاليا
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

بحث مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في العاصمة طهران، اليوم الأربعاء، مسائل مرتبطة بالعلاقات الثنائية بين إيران وروسيا، وبآخر تطورات الاتفاق النووي.

وأوضح ريابكوف، في وقت سابق إنه لا يوجد مجال لإعادة صياغة الاتفاق النووي وفقا للظروف والمعطيات الراهنة، وهي المسألة التي أكد عليها المسؤولون الإيرانيون عدة مرات.

في السياق ذاته، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، إن طهران ملتزمة من جهتها بالتعهدات في الاتفاق النووي مع السداسية الدولية، مؤكدا أن التفاوض حوله مجددا غير مطروح.

وأضاف بروجردي خلال لقاء عقده مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماك ليتسر، الذي يزور إيران كذلك، أن بلاده لن تكون الطرف الذي سيخرق الاتفاق في البداية، لكنها ستتعامل بما يصب لمصالحها القومية إذا ما قامت واشنطن بانتهاكه أو الخروج منه.

وقال ماك ليتسر، إن البرلمان والاتحاد الأوروبي يدعمان سيناريو استمرار العمل بالاتفاق، كونه مفيدا وإيجابيا ويصب لصالح الاستقرار الدولي، داعيا كل الأطراف للالتزام بتعهداتها.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#روسيا
#إيران
#الاتفاق النووي
#سيرغي ريابكوف

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