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نيجيريا: مقتل 18 في هجوم انتحاري

تاريخ النشر: 17/02/2018 - 09:21

نيجيريا: مقتل 18 في هجوم انتحاري
من المكان (رويترز)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمود مجادلة

أعلن مفوض الشرطة في مدينة مايدوغوري بشمال شرق نيجيريا، داميان تشوكو، إن ثلاثة انتحاريين قتلوا 18 شخصا في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة بالمدينة، معقل تمرد جماعة بوكو حرام المتشددة.

وأضاف، صباح اليوم السبت، أن الهجوم وقع في سوق للأسماك على مشارف المدينة حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت القدس المحتلة) يوم الجمعة.

وتابع أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 22 شخصا.

وكانت الشرطة قد أعلنت، أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 18 شخصا في ولاية زمفارا شمال غرب نيجيريا، مساء أمس الجمعة.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية، محمد شيهو، إن عصابة مسلحة نصبت كمينا لمجموعة من السكان في قرية بيراني. وقالوا إن عصابات الماشية حشدوا قطاع الطرق الذين منعوا من سرقة الأبقار.

وذكرت بعض تقارير وسائل الإعلام المحلية، أن عدد الوفيات بلغ 40 قتيلا.

الهجوم هو الأحدث في سلسلة عمليات القتل التي يقوم بها أشخاص مسلحون يهاجمون القرى شمال غرب نيجيريا لسرقة الماشية.

قالت منظمة العفو الدولية، إن آلاف الأشخاص نزحوا وإن 168 شخصا على الأقل قتلوا منذ بداية العام الحالي.

ويخوض المزارعون ورعاة رحل مواجهات على الأراضي النيجيرية في خمس ولايات مختلفة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بوكو حرام
#بيجيريا
#مايدوغوري
#هجوم مسلح

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