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هزة أرضية تضرب بريطانيا

تاريخ النشر: 17/02/2018 - 19:07

هزة أرضية تضرب بريطانيا
صورة توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : خالد السيد

زلزال متوسط القوة يضرب بعض المناطق في بريطانيا، مساء السبت، وشكي المواطنون من "اهتزازات عنيفة" في منازلهم، فيما لم تصدر بيانات رسمية عن وقوع ضحايا بعد.

وحدثت الهزة التي تقدر قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، في جنوب الويلز، وكان مركزها على بعد 20 كيلو متر شمال شرقي مدينة "سوانزي"، والتي يقدر تعداد سكانها نحو الـ 245 ألف نسمة، وذكرت هيئة المسح الجيولوجي البريطانية أن مركز الهزة كان بعمق 7.4 كم.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع في تمام الساعة 14:31 بتوقيت لندن (غرينتش).

وطالت الهزة مناطق وسط وغربي وجنوب غربي بريطانيا، منها منطقة "ميدلاندز" (المنطقة الوسطى) وجنوب ويلز، حسب المصدر ذاته.

وأضافت الهيئة أن هزة بهذه القوة تحدث في المملكة المتحدة كل 2-3 سنوات.

ويذكر أنّ ظاهرة الهزات الأرضية القوية في بريطانيا، نادرة الحدوث، فكان أشدّ زلزال يضرب البلاد عام 1931 بقوة 6.1 درجات على مقياس رختر، ببعد 80 كم عن الشاطئ تقريبًا، والتي لم تحدث أضرار كبيرة أيضًا، مع العلم أنّ هناك تاريخ مسجل طويل للهزات الخفيفة في بريطانيا.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هزة أرضية
#زلزال
#بريطانيا
#الويلز

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