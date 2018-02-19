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موظفون بمنظمة "أوكسفام" هددوا شهودا على فضيحة هايتي

تاريخ النشر: 19/02/2018 - 16:28

موظفون بمنظمة "أوكسفام" هددوا شهودا على فضيحة هايتي
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

أظهر تقرير منظمة "أوكسفام" بشأن ادعاءات الانتهاكات الجنسية في هايتي، أن ثلاثة موظفين روعوا وهددوا شهود عيان، بينما كانت المؤسسة الخيرية تحقق في المزاعم الأصلية.

وأصدرت المنظمة نتائج التحقيق الاثنين، في أعقاب تقارير تشير إلى أن "أوكسفام" حاولت التغطية على ادعاءات تفيد بأن سبعة موظفين استخدموا البغايا داخل ممتلكات المؤسسة الخيرية بينما كانوا يعملون في هاتي بعد زلزال عام 2010 الذي دمر البلاد.

وقال التقرير، إن أوكسفام لم تتمكن من إثبات ادعاءات ممارسة الجنس مع القاصرين، ولا تستبعد أيضا وجود بعض الضحايا القاصرات.

ويأتي نشر التقرير، بينما تسعى "أوكسفام" إلى إنهاء الفضيحة.

وكانت الحكومة البريطانية، قد أوقفت الجمعة الماضية، تقديم أي تمويلات جديدة للوكالة الإغاثية.

جديربالذكر، أنّ فرع أوكسفام في بريطانيا، حصل على 31.7 مليون جنيه استرليني (43.8 مليون دولار) من الحكومة بين عامي 2016 و2017.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أوكسفام
#فضيحة جنسية

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