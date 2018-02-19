مشروع قرار للأمن الدولي لإدانة طهران بخرق حظر الأسلحة لليمن

يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يرمي إلى إدانة إيران المتهمة بخرق الحظر على الأسلحة إلى اليمن، وللمطالبة باتخاذ "تدابير" ضدها.

والنص الذي أعدته بريطانيا، بحسب وكالة "فرانس برس"، يأتي إثر نشر تقرير خبراء أمميين حدد أن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون العام الماضي على السعودية إيرانية الصنع.

ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن موقفا حيال مشروع القرار بحلول نهاية شباط/فبراير، لكن موقف روسيا غير واضح حتى الآن.

وكان السفير الروسي، فاسيلي نيبنزيا، قد أعرب، نهاية الشهر الماضي، عن شكوكه حيال مصدر الصواريخ ما يوحي بأن موسكو ستعارض فرض عقوبات على طهران.

يشار إلى أن التقرير الأممي يؤكد الاتهامات الأميركية والسعودية، ومفادها أن إيران تسلح الحوثيين، وهو ما تنفيه طهران بشدة. وقال الخبراء إنهم لم يتمكنوا من تحديد الجهة المزودة لهذه الصواريخ.

و"يدين" مشروع القرار إيران لخرق الحظر على الأسلحة إلى اليمن المفروض منذ عام 2015 "لأنها لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع، بشكل مباشر أو غير مباشر، تسليم أو بيع أو نقل صواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات من دون طيار ومعدات عسكرية أخرى للحوثيين".

ويشير النص المدعوم من الولايات المتحدة وفرنسا، ورفع الجمعة إلى مجلس الأمن، إلى أن هذه "الانتهاكات تستلزم ردا إضافيا من مجلس الأمن وتدابير إضافية تأخذ هذه الخروقات بعين الاعتبار" من دون تحديد طبيعتها.

وتضمن أن "أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ البالستية في اليمن" معيار لفرض عقوبات، كما ينص أيضا على تجديد حتى 26 شباط/فبراير 2019 العقوبات الأممية المفروضة على اليمن.