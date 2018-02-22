السلطات الروسية تواصل التضييق على نافالني ومساعديه

عرب ٤٨ / أ.ف.ب

اعتقلت السلطات الروسية مؤخرًا، المعارض الأقوى للرئيس فلاديمير بوتين، أليكسي نافالني، وأطلقت سراحه بعد فترة، قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات الرئاسية، كذلك اعتقلت مساعده الرئيسي، ليونيد فولكوف، وحكمت بالسجن على مساعد آخر.

وكتب نافالني على حسابه على موقع تويتر "شعرت بألم في أسناني وذهبت عند الطبيب. وبعدما خرجت من العيادة أخبرني ضابط في الشرطة بأنني موقوف".

وبعد أقل من ساعة على إعلان خبر اعتقاله قال نافالني أنه تم الافراج عنه. وأضاف على تويتر "عرضوا نقلي إلى أي مكان أريد. رفضت وذهبت إلى عملي. لا أفهم ماذا حصل ولماذا أوقفني سبعة أشخاص".

وقال المعارض الذي نقل إلى مركز للشرطة، أن الاتهامات التي وجّهت اليه متعلقة بارتكاب "انتهاكات متكررة" لقانون تنظيم التظاهرات وهي مخالفة يعاقب عليها بالاحتجاز 30 يوما.

واعتقل أليكس نافالني في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي لفترة وجيزة أيضا على خلفية تنظيمه تظاهرة في المدينة احتجاجا على الانتخابات الرئاسية المرتقبة التي وصفها "بالخدعة" باعتبار أنها ستؤدي إلى فوز يوتين الحتمي بولاية رابعة.

وأفرج عنه في اليوم نفسه في ما وصفه بأنه "خطة مخادعة" تمهيدا للحكم عليه في وقت لاحق قبيل موعد الانتخابات.

وكتب آنذاك "لو تم احتجازي في 28 كانون الثاني/ يناير لكان أطلق سراحي في 28 شباط/ فبراير. وبوتين يرغب في أن أكون معزولا في فترة ما قبل الانتخابات أو حتى خلالها".

بعد ذلك استمعت الشرطة إلى أقواله بتهمة استخدام العنف ضد عناصر من صفوفها خلال ساعات توقيفه القليلة وهو ما نفاه.

وبعدما رفضه ترشيحه للرئاسة بسبب إدانة قضائية سابقة، اعتبر أنها مدبرة من الكرملين، دعا نافالني أنصاره إلى مقاطعة الانتخابات.

وأعلن أليكسي نافالني، الخميس، عبر تويتر أن مساعده الأبرز ليونيد فولكوف، اعتقل في مطار شيريمتييفو في موسكو.

وقال "أوقف في شيريمتييفو عندما كان ينوي السفر إلى باشكيري، إحدى المناطق الأكثر أهمية بالنسبة إلى هيئة مراقبة الانتخابات" التي ستجري في 18 آذار/ مارس.

وحكم القضاء الروسي على أحد أبرز مناصري أليكسي نافالي، رومان روبانوف، الأربعاء، بالسجن عشرة أيام بتهمة المشاركة في تنظيم التظاهرات في 28 كانون الثاني/ يناير.