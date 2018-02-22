ترامب يؤكد على أهمية تسليح معلمي المدارس

عرب ٤٨ / أ.ف.ب

غرد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في سلسلة تغريدات من حسابه الشخصي على موقع تويتر، اليوم الخميس، أنه يؤكد على تصريحاته السابقة بـ " تسليح معلمين مدربين عسكريا على استخدام السلاح، سيحل المشكلة على الفور."

وغرّد أيضًا " أن مدرسة بلا سلاح، تجتذب الأشرار"، قاصدًا بذلك أنّه إن لم يقم السلك التعليمي الأميركي، الذي رفض تسليح المعلمين بشكل قاطع، فقد يتحمل الجميع مسؤولية إطلاقات النار الدموية الشائعة في مدارس الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التصريحات عقب عملية إطلاق النار التي قام بها أحد الطلاب السابقين في مدرسة في ولاية فلوريدا الأميركية، سقطت خلالها 17 ضحية.

ومن المقرر ان يلتقي ترامب، الخميس، نوابا في البيت الأبيض لمواصلة الحوار بشأن هذا الموضوع الحساس.

وأضاف ترامب، أن الهجمات المماثلة استغرقت ما معدله "ثلاث دقائق" فيما يستغرق وصول الشرطة الى المكان من "5 إلى 8 دقائق.

وكرر ترامب ما اقترحه اثناء لقاء ليل الاربعاء مع الناجين من هجوم مدرسة فلوريدا، أن تسليح معلمين يتم انقاؤهم، سيردع هجمات كهذه.

وغرد ترامب، إنّ "الصحافة الكاذبة" تدعي قوله لمثل هذه الأمور وإنّ ما قاله "هو درس امكانية توفير اسلحة مخبأة لمعلمين ماهرين في استخدامها، ويتمتعون بخبرة عسكرية او بتدريب خاص، الأفضل بينهم فقط. وسيصبح 20% من الاساتذة، وهذا كثير، قادرين على (...) الرد فورا إذا اتى مختل متوحش الى مدرسة بنوايا سيئة."

أضاف الرئيس الاميركي ان وجود " معلمين مدربين سيردعون كذلك الجبناء الذين يفعلون ذلك، وهذا يعني مكاسب أكثر، بكلفة أقل بكثير من الحراس"، في أول إشارة للرئيس الأميركي الى التبرير الاقتصادي في هذا الملف.