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32 اتهاما جديدا لمدير حملة ترامب السابق

تاريخ النشر: 23/02/2018 - 05:45

32 اتهاما جديدا لمدير حملة ترامب السابق
روبرت مولر (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أعلن المدعي الخاص الذي يحقق في التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأميركية، يوم أمس الخميس، عن ملاحقات قضائية جديدة ضد المدير السابق لحملة دونالد ترامب، بول مانافورت، والشريك السابق لهذا الأخير، ريتشارد غيتس.

وتُفصّل لائحة الاتهام التي وقّعها المدعي الخاص روبرت مولر، 32 اتهاما جديدا، بينها التهرب الضريبي وإخفاء حسابات مصرفية في الخارج.

وقال المتحدث باسم مانافورت إن الأخير "بريء من الاتهامات الموجهة إليه في لائحة الاتهام الجديدة، وهو مقتنع بأنه ستتم تبرئته".

وأضاف أن "التهم الجديدة ضد مانافورت، لا علاقة لها بروسيا أو بتدخّل أو تواطؤ في انتخابات عام 2016".

وكان مولر قد وجه إلى غيتس ومانافورت في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 12 اتهاما من بينها التآمر ضد الولايات المتحدة وتبييض أموال والإدلاء بتصريحات كاذبة وعدم التصريح عن حسابات مصرفية في الخارج.

وكسب غيتس ومانافورت، بحسب سجلات الحكومة الأوكرانية، ملايين الدولارات التي لم يصرحا عنها أثناء عملهما لصالح يانوكوفيتش.

وأصدر مولر، في وقت سابق أيضا، اتهامات مفاجئة بحق 13 روسيا بالتدخل في السياسات الأميركية، في إطار مهمته التي تركز على التحقق من احتمال تواطؤ حملة ترامب مع التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية.

كما يدرس المحقق الخاص احتمال سعي ترامب نفسه إلى عرقلة التحقيق.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بول مانافورت
#دونالد ترامب
#روبرت مولر
#ريتشارد غيتس

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