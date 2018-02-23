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40 اتهاما بانتهاكات جنسية ضد موظفي الأمم المتحدة

تاريخ النشر: 23/02/2018 - 09:43

40 اتهاما بانتهاكات جنسية ضد موظفي الأمم المتحدة
(رويترز)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمود مجادلة

كشفت الأمم المتحدة، أنها تلقت 40 اتهاما بانتهاك واستغلال جنسي في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2017، ضد بعثات حفظ السلام ووكالات وصناديق وبرامج تابعة لها.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن هذه القائمة تشمل 15 اتهاما ضد عمليات حفظ السلام و17 ضد وكالات وصناديق وبرامج تابعة للأمم المتحدة وثمانية من الشركاء التنفيذيين.

وأضاف دوجاريك إن "أي اتهام يتعلق بموظفينا يقوض قيمنا ومبادئنا وتضحية هؤلاء الذين يخدمون بفخر ومهنية في بعض أخطر المناطق في العالم".

وقال إن الاتهامات تشمل 54 ضحية بينها 30 امرأة و16 فتاة بينما لا تعرف أعمار ثماني ضحايا. ووقعت 12 حالة في العام الماضي وسبع حالات في 2016 وثلاث في 2015 أو قبلها بينما لم يعرف تاريخ البقية.

وأضاف أنه جرى تقديم أدلة إثبات في قضيتين بينما لم تقدم أدلة في ثلاث قضايا ولا تزال باقي القضايا قيد التحقيق.

ويعمل أكثر من 95 ألف مدني و90 ألفا من أفراد الجيش والشرطة مع الأمم المتحدة.

وحاولت المنظمة زيادة الشفافية وتعزيز سبل مواجهة مثل هذه الاتهامات خلال الأعوام القليلة الماضية، بعد سلسلة من الاتهامات باستغلال وانتهاك جنسي ضد أفراد قوات حفظ السلام التابعة لها.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الأمم المتحدة
#انتهاكات خنسية

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