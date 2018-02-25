أدانتهن بالانضمام لـ"داعش": محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 تركية

قضت محكمة عراقية بإعدام 16 امرأة تركية شنقا بعد إدانتهن بالانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وفق ما قاله المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار إن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت الأحكام "بعد أن ثبت للمحكمة انتماءهن إلى تنظيم داعش الإرهابي واعترافهن أيضا بالزواج من عناصر داعش وتقديم المساعدة اللوجستية لأفراد التنظيم ومساعدتهم في القيام بعمليات إرهابية"، مشيرا إلى أن "جميع الأحكام الصادرة قابلة للاستئناف أمام محكمة التمييز".