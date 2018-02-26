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سول تتوسط لبدء محادثات بين كوريا الشمالية وأميركا

تاريخ النشر: 26/02/2018 - 07:20

سول تتوسط لبدء محادثات بين كوريا الشمالية وأميركا
(أ.ب.)
عرب ٤٨/رويترز
تحرير : محمد وتد

عبرت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، عن أملها في محادثات” بناءة“بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وذلك بعدما قال وفد كوري شمالي للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إن بيونجيانج منفتحة على إجراء محادثات مع واشنطن.

وقال بايك تاي-هيون المتحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية” نأمل أن تبدأ محادثات بناءة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة من خلال فرصة مناسبة“.

وجاء في بيان للرئاسة الكورية الجنوبية نشرته على حسابها في فيسبوك: "الوفد الكوري الشمالي أعلن عن استعداده للحوار مع الولايات المتحدة، كما أشار إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين الكوريتين في ذات الوقت، والعلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

وعقد اللقاء بين الرئيس الكوري الجنوبي والوفد الكوري الشمالي، في بيونغ تشانغ، واستمر لمدة ساعة، ووصل الوفد الكوري الشمالي صباحًا بمناسبة انتهاء الألعاب الأولمبية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يجتمع وفد كوريا الشمالية مع مسؤولين من حكومة كوريا الجنوبية قبل أن يغادر يوم الثلاثاء. ويقود الوفد كيم يونج تشول رئيس المخابرات العسكرية السابق والمتهم بأنه كان وراء هجوم على سفينة حربية عام 2010.

وتستغرق الزيارة ثلاثة أيام، ويتكون الوفد من 8 أشخاص برئاسة رئيس إدارة الجبهة الموحدة لحزب العمال الكوري كيم يونغ تشول.

وقال بايك إن أي لقاءات مع الوفد لم تتأكد بعد. ونفت كوريا الشمالية كل المزاعم المرتبطة بالهجوم على السفينة الحربية والذي أسفر عن مقتل 46 بحارا.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سول
#كوريا الشمالية
#أميركا
#محادثات

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