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بريطانيا: مصرع 4 جراء تساقط الثلوج وإلغاء رحلات جويّة

تاريخ النشر: 27/02/2018 - 19:41

بريطانيا: مصرع 4 جراء تساقط الثلوج وإلغاء رحلات جويّة
(الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جرّاء حوادث مرورية، نتيجة هطول الثلوج الكثيف في بريطانيا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم بعد حادث مروري في مقاطعة لينكولنشاير صباح اليوم، وأضافت أن رجلًا آخر لقي مصرعه بسبب حادث مروري آخر في مقاطعة كامبريدجشاير المجاورة، مبينة أن الحادثين مرتبطين بسوء الأحوال الجوية في البلاد، وفقا الشرطة المحلية.

وذكرت شرطة لينكولنشاير أن 20 حالة اصطدام بين السيارات وقعت في غضون ثلاث ساعات على طرق المقاطعة، بما في ذلك حافلة مدرسية تضم 45 تلميذا، وفق ما نقلت قناة "آي تي في" المحلية.

وقالت "بي بي سي"، في وقت سابق اليوم، إنه تم نشر العديد من الجرافات في الشوارع من أجل إزالة الثلوج من الطرق، موضحة أنه تم إلغاء المئات من رحلات القطارات والرحلات الجوية من مطار لندن.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حوادث مرورية
#بريطانيا
#الأحوال الجوية
#تساقط الثلوج

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