الولايات المتحدة: كوريا الشمالية استخدمت أسلحة كيماوية

خلصت الولايات المتحدة، إلى أن كوريا الشمالية استخدمت أسلحة كيماوية، في إشارة واضحة إلى واقعة مقتل الأخ غير الشقيق للزعيم كيم جونغ أون، العام الماضي.

ولم تقدم وزارة الخارجية الأميركية تبريرا لنتيجة التحقيق التي أعلنتها الولايات المتحدة اليوم، الجمعة، لكنها جاءت بعد قرابة عام من مقتل الأخ غير الشقيق لكيم، كيم حونغ نام، في مطار دولي بماليزيا، في هجوم قالت السلطات إنه تم باستخدام غاز الأعصاب (في إكس).

ويحمل التحقيق، والذي أعلنه مكتب حظر الانتشار النووي والأمن الدولي التابع للوزارة، قيودا على المساعدات الخارجية والمساعدات العسكرية الأميركية لحكومة كوريا الشمالية، التي فرضت عليها بالفعل عقوبات شديدة.

نشرت نتيجة التحقيق على الموقع الإلكتروني للسجل الاتحادي، وتسري القيود بداية من الإثنين.

وقالت وزارة الدفاع (بنتاغون) إن كوريا الشمالية لديها على ما يبدو برنامجا للأسلحة الكيماوية منذ وقت طويل وله القدرة على إنتاج غاز الأعصاب ومواد أخرى تسبب طفحا جليدا ونزيفا واختناقا.