  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الولايات المتحدة: كوريا الشمالية استخدمت أسلحة كيماوية

تاريخ النشر: 02/03/2018 - 19:23

الولايات المتحدة: كوريا الشمالية استخدمت أسلحة كيماوية
(أ ف ب)
عرب ٤٨/ أ ب
تحرير : محمود مجادلة

خلصت الولايات المتحدة، إلى أن كوريا الشمالية استخدمت أسلحة كيماوية، في إشارة واضحة إلى واقعة مقتل الأخ غير الشقيق للزعيم كيم جونغ أون، العام الماضي.

ولم تقدم وزارة الخارجية الأميركية تبريرا لنتيجة التحقيق التي أعلنتها الولايات المتحدة اليوم، الجمعة، لكنها جاءت بعد قرابة عام من مقتل الأخ غير الشقيق لكيم، كيم حونغ نام، في مطار دولي بماليزيا، في هجوم قالت السلطات إنه تم باستخدام غاز الأعصاب (في إكس).

ويحمل التحقيق، والذي أعلنه مكتب حظر الانتشار النووي والأمن الدولي التابع للوزارة، قيودا على المساعدات الخارجية والمساعدات العسكرية الأميركية لحكومة كوريا الشمالية، التي فرضت عليها بالفعل عقوبات شديدة.

نشرت نتيجة التحقيق على الموقع الإلكتروني للسجل الاتحادي، وتسري القيود بداية من الإثنين.

وقالت وزارة الدفاع (بنتاغون) إن كوريا الشمالية لديها على ما يبدو برنامجا للأسلحة الكيماوية منذ وقت طويل وله القدرة على إنتاج غاز الأعصاب ومواد أخرى تسبب طفحا جليدا ونزيفا واختناقا.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كيم خونغ نام
#كيم جونغ أون
#الولايات المتحدة
#كوريا الشمالية

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ترامب يشترط "تقدما ملموسا" بالأزمة الخليجية لعقد كامب ديفيد
ترامب يشترط "تقدما ملموسا" بالأزمة الخليجية لعقد كامب ديفيد

2018-03-02

مقتل 7 وإصابة نحو 50 في هجوم بوركينا فاسو
مقتل 7 وإصابة نحو 50 في هجوم بوركينا فاسو

2018-03-02

إطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغان الأميركية
إطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغان الأميركية

2018-03-02

الأكثر قراءة

توثيق: الاحتلال يحمي نفسه بسيارة مصادرة

توثيق: الاحتلال يحمي نفسه بسيارة مصادرة

2018-03-01
حالة الطقس: صاف مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: صاف مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

2018-03-01
تلوث مياه الشرب بالإسكندرية يثير جدلا بين المصريين

تلوث مياه الشرب بالإسكندرية يثير جدلا بين المصريين

2018-03-01
صحيفة: إسرائيل تتحضر لقصف القاعدة العسكرية الإيرانية بسورية

صحيفة: إسرائيل تتحضر لقصف القاعدة العسكرية الإيرانية بسورية

2018-03-01
إسرائيل لمنظمة الطيران الدولي: ساعدونا للتحليق بأجواء السعودية

إسرائيل لمنظمة الطيران الدولي: ساعدونا للتحليق بأجواء السعودية

2018-03-01