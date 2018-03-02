بوركينا فاسو: مقتل 4 مهاجمين لسفارة فرنسا

أكدت حكومة بوركينا فاسو، اليوم الجمعة، أن "اعتداء" استهدف سفارة فرنسا والمقر العام للقوات المسلحة في واغادوغو، معلنة أنه "تم القضاء على أربعة مهاجمين".

وأوضح البيان الذي نشر على موقع مكتب الإعلام في حكومة بوركينا فاسو أن "الوحدات الخاصة التابعة لقوات الدفاع والأمن تجري عملية. وليس هناك أي حصيلة متوفرة في الوقت الراهن".

وحصلت هجمات مسلحة، الجمعة، في وسط واغادوغو، استهدفت السفارة الفرنسية لدى بوركينا فاسو والمعهد الفرنسي ومقر القوات المسلحة في البلاد، حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس وشهود.

وأكدت السفارة الفرنسية أن مباني فرنسية تتعرض لهجوم. وكتبت السفارة في رسالة مقتضبة على صفحتها على موقع "فيسبوك" قبيل الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، "هجوم جار على سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي. ابقوا في أماكنكم".