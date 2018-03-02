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بوركينا فاسو: مقتل 4 مهاجمين لسفارة فرنسا

تاريخ النشر: 02/03/2018 - 16:07

بوركينا فاسو: مقتل 4 مهاجمين لسفارة فرنسا
قوات أمنية أمام المعهد الفرنسي في العاصمة (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أكدت حكومة بوركينا فاسو، اليوم الجمعة، أن "اعتداء" استهدف سفارة فرنسا والمقر العام للقوات المسلحة في واغادوغو، معلنة أنه "تم القضاء على أربعة مهاجمين".

وأوضح البيان الذي نشر على موقع مكتب الإعلام في حكومة بوركينا فاسو أن "الوحدات الخاصة التابعة لقوات الدفاع والأمن تجري عملية. وليس هناك أي حصيلة متوفرة في الوقت الراهن".

وحصلت هجمات مسلحة، الجمعة، في وسط واغادوغو، استهدفت السفارة الفرنسية لدى بوركينا فاسو والمعهد الفرنسي ومقر القوات المسلحة في البلاد، حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس وشهود.

وأكدت السفارة الفرنسية أن مباني فرنسية تتعرض لهجوم. وكتبت السفارة في رسالة مقتضبة على صفحتها على موقع "فيسبوك" قبيل الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، "هجوم جار على سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي. ابقوا في أماكنكم".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بوركينا فاسو
#السفارة الفرنسية

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